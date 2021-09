Steinhoff-Aktie: Das Ende der Fahnenstange?

In wenigen Tagen steht die Entscheidung über das neueste Vergleichsangebot des Steinhoff-Konzerns an. Morgen schon wird es einen Vorgeschmack geben, das letzte Wort wird jedoch erst in der kommenden Woche gesprochen sein. In freudiger Erwartung haben die Bullen die Steinhoff-Aktie schon mal ordentlich in die Höhe bewegt.

Innerhalb weniger Tage konnte das Papier sich in etwa verdoppeln. Jetzt scheint die Luft aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung