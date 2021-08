Steinhoff-Aktie: Eine klare Ansage!

Wenige Tage vor den nächsten Zahlen drehen die Bullen bei der Steinhoff-Aktie nochmal richtig auf. Nachdem der Titel erst kürzlich die Marke von 0,12 Euro erobern konnte, ging es im gestrigen Handel an der Börse in Stuttgart um knapp 12 Prozent weiter in die Höhe. Der Kurs konnte damit bis auf 0,136 Euro steigen.

Auf einem solchen Niveau war der Titel schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung