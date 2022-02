Steinhoff-Aktie: Drei Mal Schwarz!

Die Schwankungen in der Steinhoff-Aktie waren in den vergangenen Wochen und Monaten extrem. Selbst Tagesschwankungen im hohen zweistelligen Prozent-Bereich waren zu beobachten. Das hin und her hinsichtlich der Gerichtsprozesse sowie der Angst vor einer Liquidation des Unternehmens führte zu kräftigen Bewegungen.

Die hohe Emotionalität in der Steinhoff-Aktie kann durchaus als Begründung für die jüngste starke Rally herhalten – doch mittlerweile sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung