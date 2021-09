Steinhoff-Aktie: Doch noch kaufen?

Steinhoff hat in den vergangenen Tagen relativ viel Ernüchterung erzeugt. Nun schaffte es der Möbelkonzern zumindest, die Stimmung wieder etwas aufzubessern. Am Montag ging es für die Aktie lediglich minimal abwärts. Dies ist ein erster Fortschritt. Der Wert war im Laufe des Tags jedoch schon auf dem Weg in Richtung von 15 Cent. Es ging um über 5 % abwärts. Dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung