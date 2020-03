Steinhoff Aktie: Dividenden? Der nächste Hammer!

Steinhoff hat jetzt den Durchbruch nach oben wieder geschafft. Das Unternehmen konnte am Dienstag + 10 % verbuchen. Das hat Gründe.

Die Aktie ist zuletzt nach den „Trading Updates“ in unruhigeres Fahrwasser geraten. Dies jedoch ist lediglich eine Reaktion darauf gewesen, so Beobachter, dass neue Meldungen über die Gläubiger und Kläger des Unternehmens fehlten. An sich ist das Unternehmen wieder deutlich besser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung