Steinhoff Aktie: Dieser Hammer droht noch!

Steinhoff hat in diesen Tagen erneut etwas zugelegt. Am Dienstag ging es um 0,3 % nach oben. Investoren scheinen zu verdrängen, dass der wahre Hammer für das Unternehmen noch droht – ein Gerichtsverfahren, das in den kommenden Monaten durchaus für den Garaus sorgen könnte.

Steinhoff: Spätestens am 18. Dezember wird abgerechnet…

Noch warten viele Investoren und Analysten auf eine Einigung mit Gläubigern.



