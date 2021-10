Steinhoff-Aktie: Diese Unterstützung muss halten, sonst …

Seitdem die Bullen den Steinhoff-Kurs Anfang September in der Spitze bis auf 0,234 Euro ansteigen ließen, vollzieht die Aktie eine Konsolidierung. Sie schien beendet zu sein, als der Wert am 20. September bei 0,148 Euro knapp oberhalb der 50-Tagelinie drehte. Der danach gestartete Anstieg vermochte den kurzfristigen Abwärtstrend allerdings nicht zu brechen, sodass die Kurse am Donnerstag und Freitag erneut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung