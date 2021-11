Steinhoff-Aktie: Diese Unterstützung muss gehalten werden!

Am 3. September konnte die Steinhoff-Aktie bei 0,234 Euro ein Hoch ausbilden. Es hatte anschließend nicht lange Bestand, denn der Wert ging in einen neuen Abwärtstrend über. Er ist weiterhin ungebrochen, denn den Bullen ist es in den letzten Tagen zwar gelungen, den 50-Wochendurchschnitt bei 0,12 Euro zu behaupten, ein Bruch des steilen Abwärtstrends steht jedoch noch aus.

