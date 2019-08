Steinhoff Aktie: Diese Marke muss überwunden werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Steinhoff Aktie | ISIN:NL0011375019 | WKN:A14XB9

Nach dem Abschwung auf 0,05 Euro zieht der Kurs in den letzten Handelstagen wieder an und befindet sich an einem sehr wichtigen Widerstand. Hierbei handelt es sich um die Marke von 0,075 Euro. Diese muss jetzt überwunden werden, sodass die Bullen den Aktienkurs weiter in Richtung fallende Trendlinie treiben können. Dort, preisliche etwa bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



