Steinhoff Aktie: Diese Hürde ist wieder einmal zu hoch!

Trader, die sich in der Hoffnung auf stärkere Kursschwankungen im Juli bei der Steinhoff-Aktie auf die Lauer gelegt hatten, wurden wieder einmal enttäuscht. Nur an insgesamt drei Tagen konnte der Kurs stärkere Anstiege vollziehen. Zwei dieser Tage lagen in der ersten Monatshälfte, als die Aktie vom 2. bis zum 6. Juli kurzzeitig bis auf 0,064 Euro vordringen konnte.

Der zweite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung