Steinhoff Aktie: Details zur HV!

Die nächste Hauptversammlung (HV) soll am Freitag, 25. März 2022, in Amsterdam in den Niederlanden stattfinden. Erfreulicherweise aus Sicht der Aktionäre/innen soll die Veranstaltung sowohl mit Präsenz als auch virtuell stattfinden. Allerdings empfiehlt das management board von Steinhoff den Aktionären/innen, dass diese aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage virtuell teilnehmen oder vorab einen Stellvertreter beauftragen. Aber ich finde es durchaus erfreulich, dass die ...



