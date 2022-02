Steinhoff-Aktie: Dann war Schluss!

Die Aktie von Steinhoff International war zunächst hoffnungsvoll in die neue Börsenwoche gestartet: Nach der Vorlage der testierten Zahlen des Ende September beendeten Geschäftsjahres, hatten die Papiere des Möbelkonzerns am Freitag im Xetra-Handel von zuvor 0,263 auf bis zu 0,299 Euro zugelegt. Nach einem kleinen Rücksetzer schien die Steinhoff-Aktie diese Bewertung wieder anzustreben, doch bei 0,288 Euro am Montag war Schluss. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



