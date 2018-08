Steinhoff Aktie: Da verließen sie ihn!

Die Katerstimmung rund um die Aktie von Steinhoff wird in den letzten Tagen immer größer. Am Dienstag musste das Papier Verluste in Höhe von 7,4 Prozent hinnehmen und sackte damit auf 0,1315 Euro ab. Kurzzeitig rutsche Steinhoff sogar unter die Marke von 0,13 Euro. Zwar hat noch nicht jeder die Hoffnung auf eine Erholung des angeschlagenen Möbelkonzerns verloren, den meisten Anlegern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.