Steinhoff-Aktie: Da verließen sie ihn!

Die Freude über einen spontanen Kurssprung bei der Steinhoff-Aktie war nur von kurzer Dauer. Nachdem der Titel sich am Dienstag bis auf 0,195 Euro in die Höhe schwingen konnte, nutzten die Bullen dies nicht etwa als Steilvorlage für einen Durchbruch in Richtung Norden. Stattdessen wurde das Chartbild gestern von Gewinnmitnahmen bestimmt. Jene sorgten dafür, dass der Titel wieder um 9,3… Hier weiterlesen