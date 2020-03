Steinhoff Aktie: Corona-Auswirkungen auch hier wahrscheinlich!

Die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) verweist auf Neuigkeiten von Pepkor – die zum Konzern gehören. Steinhoff ist hier allerdings nicht alleiniger Eigentümer, sondern es gibt auch noch kleinere Anteilseigner. Am vorigen Mittwoch (11. März) fand bei Pepcor eine Hauptversammlung statt. Wenig überraschend wurden da alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten wie von der Verwaltung vorgeschlagen angenommen. So weit, so eher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung