Steinhoff Aktie: Citigroup ist mit dabei!

Am Donnerstag meldete sich Steinhoff International Holdings N.V. (kurz “Steinhoff“) mit einer interessanten Mitteilung. Um was es geht: Steinhoff teilte mit, an dem Tag von der niederländischen Behörde AFM (für die Finanzmärkte zuständig) über eine signifikante Beteiligung informiert worden zu sein. Und zwar ist demnach die Citigroup Inc. mit 4,97% der Stimmrechte bei Steinhoff beteiligt, per Stichtag 15. September 2020. Ob ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



