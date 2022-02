Steinhoff-Aktie: Brechen alle Dämme?

Eine gute Figur haben die Bullen bei der Steinhoff-Aktie in diesem Jahr bislang nur in der ersten Hälfte des Januars gemacht. In dieser Zeit gelang es ihnen, den Kurs bis zum 13. Januar auf ein Hoch bei 0,326 Euro ansteigen zu lassen. Seitdem vollzieht der Wert eine Korrektur. Sie konnte auch auf dem 50-Tagedurchschnitt bei 0,241 Euro nicht gestoppt werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



