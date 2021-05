Steinhoff-Aktie: Brandgefährlich!

Steinhoff füllte in der abgelaufenen Woche mal wieder die Schlagzeilen. Gute Nachrichten gab es mit Blick auf den Börsengang der profitablen Tochter Pepco. Jene wird wie erwartet mit einer Bewertung von rund fünf Milliarden Euro gegen Ende des Monats an der Börse in Warschau an den Start gehen.

Der Steinhoff-Konzern wird dadurch knapp eine Milliarde Euro einnehmen. Das sind wichtige Mittel, um ...



