Steinhoff Aktie: Blick in den Finanzkalender!

Denn da findet sich für das laufende Kalenderjahr gar kein Eintrag mehr. Der nächste Eintrag ist dieser: Am Freitag, 28. Januar 2022, soll der „2021 Annual Report“ veröffentlicht werden, also der Geschäftsbericht. Ist Steinhoff da wiederum super schnell, schon im Januar den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021? Nun, dazu wissenswert: Bei Steinhoff weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. So endete das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung