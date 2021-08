Steinhoff Aktie: Blick in den Finanzkalender!

Der Blick in den Finanzkalender der „Steinhoff International Holdings N.V.“ (kurz „Steinhoff“) zeigt für dieses Jahr nicht mehr viele Termine an. Am 27. August soll es ein „Trading Update“ geben für das Quartal, das am 30.6.2021 endete. Das war es. Im Januar dann soll der Geschäftsbericht für das Steinhoff Geschäftsjahr 2021 geben (das am 30.9.2021 endet – weicht vom Kalenderjahr ab). ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



