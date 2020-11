Steinhoff Aktie: Blick in den Finanzkalender!

Bei der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) endet das Geschäftsjahr abweichend vom Kalenderjahr bereits am 30. September. Insofern endete das Geschäftsjahr 2020 hier bereits am 30.9.2020. Und, wann kommt der Geschäftsbericht für das beendete Geschäftsjahr? Der Blick in den Finanzkalender zeigt: Das ist für Freitag, den 26. Februar 2021 vorgesehen. Interessanterweise soll es am selben Tag ein „Q1 Trading update“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



