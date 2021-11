Steinhoff-Aktie: Besteht hier noch Hoffnung?

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Steinhoff-Aktie bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Kommt die Stabilisierung oder nicht? Bei der Steinhoff-Aktie ist derzeit so einiges im Unklaren – was nicht zuletzt daran liegt, dass Ende Januar eine Gerichtsverhandlung ansteht. Die Entwicklung! Mit der Steinhoff-Aktie ging es Anfang der Woche um rund 0,2 Prozent nach oben, was auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!