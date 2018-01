Steinhoff-Aktie: Bereit machen

Die Aktie vom Mobelhändler und Poco-Mutter Steinhoff präsentiert sich zum Start in das neue Jahr fester - 2017 ging es per Saldo um ganze 94% in den Keller. Damit war Steinhoff mit Abstand größer Verlierer im MDax. Wie jetzt bekannt wurde, zieht der Bilanzskandal noch weitere Kreise: Nun stehen auch Bilanzen von Gesellschaften aus dem Jahr 2015 auf dem Prüfstand und müssen...