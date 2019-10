Steinhoff Aktie: Außerordentliche HV!

In diesem Monat blieb es bisher relativ ruhig, was Unternehmensmitteilungen der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) betrifft. Gewiss, es wurde für den 12. November eine außerordentliche Hauptversammlung in den Niederlanden angekündigt, was zunächst aufhorchen ließ. Doch der Blick auf die Tagesordnung zeigt, dass es da im Grunde nur über eine Beschlussfassung in Bezug auf den Abschlussprüfer geht – für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung