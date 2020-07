Steinhoff Aktie: Auf oder ab – das ist hier die Frage!

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass es bei Steinhoff wieder einmal knapp wird. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Es will dem Steinhoff-Kurs schon seit Monaten einfach nicht gelingen, nachhaltig anzusteigen. Die Entwicklung! Wieder einmal ist der Kurs in den Kursbereich um 0,05 Euro eingetaucht und auch wenn die Unterstützung bisher immer hielt, so steigt doch die Gefahr, dass sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!