Steinhoff-Aktie: Anleger werden vorsichtig

Mit Gewinnmitnahmen präsentierte sich die Steinhoff-Aktie am gestrigen Handelstag, am Dienstag. Doch zum Schlusskurs konnte der Wert die runde 0,30 Euro verteidigen. Am Mittwoch hingegen notiert der Wert mit über 4 Prozent auf Xetra im Minus. Die Gewinnmitnahmen setzen sich fort. Die Anleger werden scheinbar vorsichtiger.

Vor den kommenden Daten als auch einer abschließenden gerichtlichen Entscheidung hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen zwischen dem



