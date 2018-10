Steinhoff Aktie: Am Boden der Tatsachen!

In den letzten Wochen reagierten die Anleger auf Nachrichten von Steinhoff zum Teil völlig übertrieben. Jede noch so kleine Erfolgsmeldung bei der Sanierung des schwer angeschlagenen Unternehmens wurde als Vorzeichen für ein großes Comeback interpretiert. Mittlerweile ist es mit der Euphorie aber wohl endgültig vorbei. Selbst wenn Steinhoff das Ruder nochmal herumreißen können sollte, so wird das wohl noch einige Jahre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.