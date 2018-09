Steinhoff-Aktie: Alles wie gehabt!

Steinhoff hatte in den vergangenen Wochen sehr viele Schlagzeilen produziert. Zunächst mit der Entwicklung der Unternehmenskennzahlen, dann mit dem Aktienkurs, der in Richtung 0 Cent abzugleiten drohte. Dies scheint zunächst Geschichte zu sein, denn seit Wochen verläuft der Wert in einem kleinen, kurzfristigen charttechnischen Seitwärtstrend. In einem sehr engen Band pendeln die Kurse hin und her.

Das setzte sich auch zum Wochenauftakt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.