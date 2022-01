Steinhoff-Aktie: Alles schon eingepreist?

Seit sieben Wochen steigt die Steinhoff-Aktie kontinuierlich an. Die Aufwärtsdynamik hat hingegen in den vergangenen beiden Wochen nachgelassen. Eigentlich nicht allzu verwunderlich. Denn immerhin konnte sich der Wert allein im Dezember einmal verdoppeln. Nach einer solchen Rally in so kurzer Zeit steigt bei den Anlegern die Neigung, auch Geld vom Tisch zu nehmen.

Die Stimmung scheint aber noch positiv. Denn wirklicher Verkaufsdruck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung