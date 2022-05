Steinhoff Aktie: Ärger am Rande – Berufung in Südafrika eingelegt – gegen Offenlegungspflicht

Die Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? Noch steht die Reduzierung der immensen Verschuldung und Senkung der Zinslasten, die derzeit annähernd 10% für die „alten“ Unternehmensschulden betragen – rund 1 Mrd EUR jährlich – im Vordergrund. Und heute wurde man nochmal an die „alten Probleme“ erinnert.



Nachdem letzte Woche eine klare „alles läuft“ Meldung von der Steinhoff Holding kam – zur laufenden Abwicklung der Vergleichsvereinbarungen mit dem Zwischenstand der angemeldeten Forderungen und dem Verstreichen des Stichtags für solche Anmeldungen. Kam heute wieder ein „alte Thema“ auf’s Tapet. Erinnerung an eigentlcih durch den Vergleich als erledigt betrachtete Probleme:

Western Cape Division des High Court of South Africaforderte per Urteil vom 10.05.2022 Steinhoff auf den PWC Fornesikbericht offenzulegen

Die beiden Medienkonzerne Tiso Blackstar und amaBhungane hatten auf Offenlegung geklagt und sollten laut Gerichtsbeschluss innerhalb von zehn Tagen eine Kopie des PwC-Berichts zugesendet bekommen. Das Gericht stellte fest, dass Steinhoff nicht nachweisen konnte, dass der Bericht durch ein gesetzliches Privileg geschützt war, da Steinhoff bereits bei der Beauftragung des Berichts mit einem Rechtsstreit gerechnet hatte. Und gegen diesen beschluss legt die Steinhoff International Holdings nun Berufung ein. Steinhoff wolle verhindern, dass der PWC-Forensic Report öffentlcih werde, da er weiterhin wichtig für Steinhoff sei. Denn in den laufenden Rechtsstreitigkeiten – hauptsächlich Regressklagen – verlasse sich Steinhoff weiterhin auf das Gutachten. Steinhoff werde durch die vorzeitige Offenlegung der Inhalte benachteiligt.

Steinhoff Aktie – doch noch nicht alles vorbei? Es gibt noch Froderungen die nicht anerkannt worden sind – und man will Geld von den „Schuldigen“

Seit der Aufdeckung der Bilanzbetrügereien im Dezember 2017 habe Steinhoff bereitwillig mit verschiedenen Regulierungs- und Vollzugsbehörden zusammengearbeitet, und diesen wurde der erforderliche Zugang zu dem Bericht von Steinhoff gewährt. Ebenso hätten diese verschiedenen Regulierungs- und Vollzugsbehörden ein Interesse am kontinuierlichen Schutz des Inhalts der Meldung.

Berfung begründet wegen südafrikanischer Gesetzeslage, die Schutz dieser Unterlagen gewährt, sofern zur Abwehr einer drohenden Klage beauftragt

In Bezug auf das aktuelle Offenlegungsurteil bemerkt steinhoff, dass der niederländische Investorenverband („VEB“) am 8. Dezember 2017 (drei Tage nach dem Rücktritt von Markus Jooste) eine Aufforderung an Steinhoff sandte, in der es hieß: „Der VEB wollte mit Ihnen Gespräche über eine gütliche Einigung aufnehmen Vergleich, andernfalls steht es dem VEB frei, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten“.

Steinhoff begründet die Berufung unter anderem damit, dass das Gericht – nachdem es die VEB-Forderung zur Kenntnis genommen hatte – die Tatsache und die Wirkung der Forderung übersehen habe, was laut Steinhoff ein klarer Beweis dafür sei, dass ein Rechtsstreit bereits erwogen worden sei, als PwC kurze Zeit später eingeschaltet wurde. In ähnlicher Weise macht Steinhoff geltend, dass das Gericht die von Steinhoff vorgelegten Beweise für seine Absichten und den Zweck, für den PwC bestellt wurde, und die Rolle, die Steinhoff PwC zu spielen beabsichtigte, hätte berücksichtigen müssen.

Dieser Gerichtsstreit, der eigentlich nur wegen des Rechts der Öffentlcihkeit / der Presse auf umfassende Informationen geführt wird, zeigt wieder einmal, dass zwar der Grossteil der Vergangenheitsbewältigung erfolgt ist, aber es immer noch „kleinere Feuer“ gibt, die das Management lösen muss.

Steinhoff Aktie könnte bald für einen „normalen“ Retailkonzern stehen



… mit wachstumsstarken Töchtern, die in ihren jeweiligen Märkten oftmals besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man ist nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Jetzt ist man „nur noch“ ein überschuldeter Konzern, der seine Verschuldung und vornehmlich seine Zinslast reduzieren muss, wenn er dauerhaft überleben will. Aber möglicherweise ist auch die Pepco Aktie die bessere Wahl, denn ohne Altlasten geht es hier „nur um Wachstumsziele“ und deren Erreichen.





