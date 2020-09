Steingarts Medien-Startup bietet bis zu zehn Prozent der Anteile an

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

BERLIN (dpa-AFX) - Das digitale Medien-Startup Media Pioneer des Journalisten Gabor Steingart (58) bietet bis zu zehn Prozent der Unternehmensanteile als Aktien an.



Leser und Hörer können ab sofort Anteilseigner werden, wie die Media Pioneer Publishing AG am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Firma sei dafür bereits im Juni in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden.

Bekannt ist das Medien-Startup durch Steingarts "Morning Briefing"-Newsletter und den dazugehörigen Podcast. Nach und nach kamen weitere digitale Produkte hinzu wie der Newsletter "Hauptstadt Briefing" von Chefredakteur Michael Bröcker und dessen Stellvertreter Gordon Repinski. Die Produkte sind seit Mai 2020 unter der Dachmarke "ThePioneer" gebündelt. Ungewöhnlich ist der Sitz der Redaktion: auf einem Schiff, das im Regierungsviertel auf der Spree fährt.

Dass das Unternehmen Leser einbinden will, hatte Steingart vorab angekündigt. Das Ganze soll nun in zwei Schritten ablaufen: Zunächst werden die sogenannten Leseraktien Anlegern mit einem Investitionsbetrag von jeweils mindestens 100 000 Euro angeboten. In einem zweiten Schritt soll der Kauf auch für niedrigere Anlagebeträge möglich sein. Bis Ende 2021 - so der Plan - sollen bis zu 10 Prozent verteilt sein. Die Mehrheit der Anteile halten Gründer Steingart und das Management mit 54 Prozent. Der Medienkonzern Axel Springer ("Bild", "Welt") ist zudem mit 36 Prozent beteiligt.

Zum Verkauf stehen dem Start-up zufolge Aktien, deren Übertragung nur mit Zustimmung der Aktiengesellschaft erfolgen kann - so soll verhindert werden, dass es eine Einflussnahme durch parteipolitisch oder strategisch ausgerichtete Investoren geben könnte. Neben den journalistischen Produkten und der Vermietung des Schiffes an Externe will das Unternehmen mit einer weiteren Säule Geld verdienen: Im Herbst will es mit der Auftragsproduktion von Podcasts starten./rin/DP/zb