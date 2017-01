Steinbach: Recht auf Religionsfreiheit darf Integration nicht ausbremsen

Berlin (ots) - EGMR lässt Ausschluss muslimischer Mädchen vonSchwimmunterricht nicht zuDer Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburghat am heutigen Dienstag entschieden, dass Schulen muslimischeMädchen zur Teilnahme am gemischten Schwimmunterricht verpflichtendürfen. Dazu erklärt die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechteund humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Erika Steinbach:"Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat heutegeurteilt, dass eine verpflichtende Teilnahme junger muslimischerMädchen an einem gemeinsamen Schwimmunterricht mit Jungen nicht gegendie Europäische Menschenrechtskonvention verstößt.Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt das Urteil, nicht zuletzt weil es diedeutsche Praxis und Rechtsprechung bestätigt. Wir sind derAuffassung, dass der Verweis auf die Religionsfreiheit nicht dazuinstrumentalisiert werden darf, andere zentrale Werte und Grundrechteauszuhebeln und somit die so wichtige Integration in unsereGesellschaft auszubremsen.Wir finden es richtig, dass die Straßburger Richter in ihrereinstimmig gefällten Entscheidung das Recht des Staates bestätigthaben, die Religionsfreiheit nach Artikel 9 einzuschränken, um zugarantieren, dass die Schülerinnen auch am Sportunterrichtteilnehmen. Denn Schule spielt im Prozess der sozialen Integration -besonders für Kinder mit Migrationshintergrund - eine herausgehobeneRolle. Das staatliche Interesse, ausländische Schüler zu integrierenund ihnen die heimischen Gebräuche und Werte zu vermitteln, hat auchnach unserer Auffassung selbstverständlich Vorrang vor dem Wunsch derEltern, die Kinder aus religiösen Gründen vom Schwimmunterrichtauszuschließen."Hintergrund:Im konkreten Fall weigerten sich die in Basel lebendenmuslimischen Eltern mit schweizerischer und türkischerStaatsangehörigkeit aus religiösen Gründen, ihre beiden neun- undelfjährigen Mädchen in der Schule am verpflichtenden gemeinsamenSchwimmunterricht von Jungen und Mädchen teilnehmen zu lassen. Auchein Angebot der Schweizer Behörden, dass die Schülerinnen einen sogenannten Burkini - einen islamkonformen Ganzkörperbadeanzug - tragendürften, lehnten sie ab. Gegen die deshalb verhängte Geldbuße in Höhevon rund 1.292 Euro hatten die Eltern vor dem EuropäischenGerichtshof für Menschenrechte geklagt.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell