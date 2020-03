Steimles Sprachwelt: Uwe Steimle ist Sprachwahrer des Jahres

Erlangen (ots) - Uwe Steimle ist "Sprachwahrer des Jahres 2019". Das hat dieDEUTSCHE SPRACHWELT zur Leipziger Buchmesse bekanntgegeben, die heute begonnenhätte. Die Leser der Sprachzeitung wählten den vom MDR verschmähten Schauspielermit absoluter Mehrheit (54,8 Prozent) auf den ersten Platz. Dahinter folgt mitDieter Nuhr ein weiterer Kabarettist (21,3 Prozent). Beide sind 2019 zuSymbolfiguren der Redefreiheit geworden. Die "Sprachwahrer des Jahres" werdenhier ausführlich gewürdigt: https://deutsche-sprachwelt.de/aktionen/sprachwahrer/sprachwahrer-des-jahres-2019/.Steimle machte den Ausdruck "Ostalgie" zum geflügelten Wort. Als Kabarettistspielt er mit Klischees, was manche verunsichert. Dabei ist gerade dieVerunsicherung ein künstlerisches Mittel, um Schubladendenken zu überwinden. Bis2019 zeigte der MDR "Steimles Welt". Darin besuchte Steimle faszinierende Leute,mit denen er sich über ihre Geschichten vor und nach der "Kehre" unterhielt. Siedurften dort frei von der Leber weg reden, was er auch selbst gern tut. Nachdemer dem MDR jedoch mangelnde Staatsferne vorgeworfen hatte, stellte der Senderunter großen Zuschauerprotesten "Steimles Welt" ein.Unter dem Titel "Heute ich! Morgen Du ...?" lädt Steimle nun zu einer"Mutmachveranstaltung" nach Dresden folgendermaßen ein: "Keine Angst haben, freiund vor allem unabhängig denken dürfen. Meinungen sagen, Meinungen aushalten.Dafür sind Menschen 1989 auf die Straße gegangen, unter vielen anderen auch UweSteimle. Heute, nach 30 Jahren, werden Künstler schon wieder angefeindet,stigmatisiert, indirekt an den Pranger gestellt. Denkkorridore, Denkgeländererinnern zunehmend an längst vergangene Zeiten, die wir überwunden glaubten."Seit zwanzig Jahren wählen die Leser der DEUTSCHEN SPRACHWELT "Sprachwahrer desJahres", um vorbildlichen Einsatz für die deutsche Sprache zu würdigen. DieAuszeichnung erhielten bisher beispielsweise Sebastian Kurz (2018), FrankPlasberg (2012), Papst Benedikt XVI. (2005) und Reiner Kunze (2002). DieDEUTSCHE SPRACHWELT hat seit 2003 jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesseausgestellt.Pressemitteilung: http://ots.de/6rWlP5Pressekontakt:Thomas PaulwitzTelefon 09131/480661 http://www.deutsche-sprachwelt.deschriftleitung@deutsche-sprachwelt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52540/4544845OTS: Deutsche SprachweltOriginal-Content von: Deutsche Sprachwelt, übermittelt durch news aktuell