Steigerung von mehr als 1,5 Millionen Sitzplätzen bei Direktflügen nach Mexiko in 2018

Exponentielles Wachstum im Tourismus führt zu Steigerung derFluganbindungen in die Nummer 6 der meistbesuchten Länder weltweitMexiko City (ots/PRNewswire) - Das Mexico Tourism Board (MTB) hatheute bekannt gegeben, dass die Fluganbindung nach Mexiko mitzusätzlichen 1,5 Millionen Sitzplätzen in Direktflügen im Jahre 2018weiterhin auf dem Steigflug ist. Es wird damit gerechnet, dass dieSteigerung der Kapazitäten bis zum Ende des Jahres zu nahezu 30Millionen Sitzplätzen führt, um die Nachfrage der Top-ReisezieleMexikos zu befriedigen. Mexiko hieß im ersten Quartal 2018 10,6Millionen Touristen willkommen. Dies stellt einen Rekord dar und istim Vergleich zu den 9,4 Millionen internationalen Reisenden imgleichen Zeitraum des Jahres 2017 eine Steigerung von 12,6 Prozent.Mexiko ist mit 39,3 Millionen internationalen Besuchern im Jahr2017 Nummer sechs der Länder mit den meisten Besuchern weltweit; 18,6Millionen davon waren Flugreisende. Zudem wuchs der Umsatz aus demTourismus im ersten Quartal 2018 gegenüber dem gleichen Quartal desJahres 2017 um 7,2 Prozent und erreichte damit 6,2 Milliarden USD.Mexiko hat die Fluganbindungen engagiert ausgebaut, um der Nachfrageder Reisenden zu genügen und in diesem Rahmen Investitionen in dieEntwicklung enger Partnerschaften mit Fluglinien, Hotels und derTourismusbranche vorgenommen. Es wurden Tourismusproduktediversifiziert, neue und etablierte Reiseziele beworben und denReisenden Mexikos weltberühmte Freundlichkeit, Gastfreundschaft understklassiger Service geboten."Die Erhöhung der Flugverbindungen ist eine entscheidendeKomponente unserer Wachstumsstrategie im Bereich Tourismus", soTourismusminister Enrique de la Madrid. "Die Erweiterung derFlugrouten bietet nicht nur Besuchern aus der ganzen Welt besserenZugang zu den Angeboten Mexikos, sondern festigt zudem diewirtschaftliche Attraktivität des Landes. Mexiko ist eine ganz eigeneWelt und die Nachfrage nach seinen Stränden und den lebhaften,magischen Städten ist für die Flugbranche unwiderstehlich."Im Zuge der Strategie für verbesserte Verbindungen zielt Mexikodarauf ab, weitere Quellmärkte zu erschließen und die Zahl derTouristen aus China, Japan, Südkorea, dem Mittleren Osten und Indienzu erhöhen. Eine Reihe neuer Routen, darunter die neu eingerichteteFlugverbindung von Hainan Airlines von Peking über Tijuana nachMexiko City sowie die Verbindung von Emirates Airlines von Dubai überBarcelona nach Mexiko City machen das Land noch besser zugänglich fürReisende aus der ganzen Welt.Mexiko setzt weiterhin mit Priorität auf das Wachstum globalerPartnerschaften, um die steigende internationale Beliebtheit miteiner Reihe neuer Flugverbindungen zu stützen, darunter:Nordamerika- Boston nach Mexiko City- Calgary nach Mexiko City- Chicago nach Guadalajara- Chicago nach León- Detroit nach León- New York nach Mexiko City- Philadelphia nach Mexiko City- Sacramento nach Los Cabos- Salt Lake City nach Guadalajara- San Diego nach Puerto Vallarta- San Francisco nach Cancún- San Francisco nach Guadalajara- San Jose nach Los Cabos- Vancouver nach Mexiko CityEuropa- Helsinki nach Puerto VallartaAsien/Mittlerer Osten- Peking nach Mexiko City (über Tijuana)- Dubai nach Mexiko City (über Barcelona)Die Einführung der 16 neuen Direktverbindungen nach Mexiko zähltzu den 1,5 Millionen neuen Sitzplätzen auf Direktflügen.i DieInlandsfluglinien Mexikos trugen zu mehr als der Hälfte derKapazitätssteigerung bei, angeführt von:- Vivaaerobus, 318,2% Steigerung- Interjet, 19,8% Steigerung- AeroMexiko, 7,4% SteigerungInternationale Fluglinien aus Nordamerika, Lateinamerika, Europaund Asien trugen ebenfalls zum Wachstum der Zahl der Sitzplätze bei,darunter:- Eurowings, 107% Steigerung- Edelweiss Air, 79,7% Steigerung- Air Canada, 22,1% Steigerung- Spirit Airlines, 21,4% Steigerung- Westjet, 19,6% Steigerung- JetBlue Airways, 16% Steigerung- Thomas Cook Airlines, 14,8% Steigerung- Iberia, 11,5% Steigerung- Avianca, 9,7% Steigerung- Air Transat, 8,8% Steigerung- Aerolíneas Argentinas, 8,4% Steigerung- LATAM Airlines, 7,8% Steigerung- Air France, 6,2% Steigerung- Alaska Airlines, 4,6% Steigerung- Copa Airlines, 3,8% SteigerungWeitere Informationen erhalten Sie unter www.visitMexiko.com.