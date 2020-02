Steigerung um 0,7 Prozent gegenüber Vorjahr: Mediengruppe RTL Deutschland startet mit neuen digitalen Rekorden und 29,4 Prozent Marktanteil erfolgreich ins neue Jahr

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland startet mit Digital-Rekorden insneue Jahr. RTL.de und n-tv.de erreichen mit 18,89 Mio. bzw. 18,27 Mio. UniqueUser neue Alltime-Highs. TVNOW knackt mit 5,15 Millionen Unique User erneut die5-Millionen-Marke und ist mit sehr deutlichem Abstand der führende deutscheStreaming Anbieter. Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland kommen im Januar2020 gemeinsam auf einen Monatsmarktanteil von 29,4 Prozent bei den 14- bis59-Jährigen. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, ntv, NITRO, SUPER RTL, RTLZWEI,RTLplus und VOXup sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion, RTL Living undGEO Television steigerten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um hervorragende0,7 Prozent (Januar 2019: 28,7 % MA), gegenüber dem Vormonat sogar um 2,6Prozent (Dezember 2019: 26,8 % MA). Nur ein Jahr nach dem Start als GeneralInterest Angebote steigert sich RTL.de auf den neuen Rekordwert von 18,89Millionen Unique User und ist somit auf dem besten Weg, auch digital ganzDeutschland zu informieren, zu unterhalten und zu bewegen. RTL.de wächst dankexklusiver TV-Themen und starker Nachrichtenlage gegenüber dem Vorjahresmonat um29 Prozent. Gleichzeitig steigert sich das digitale Gesamtangebot von ntv mitstarken News-Inhalten auf den neuen Bestwert von 18,27 Millionen Unique User,ein Plus gegenüber dem Vorjahresmonat von 22 Prozent. Die Rekorde zeigen, dassdas sich neu entwickelnde Inhalteherz, aus dem alle News- und Magazin-Angeboteder Mediengruppe RTL produziert und gesteuert werden, bereits jetzt schon mitstarkem Puls schlägt. RTL kommt bei den 14- bis 59-Jährigen im Januar auf einensehr guten Marktanteil von 13,0 Prozent und liegt damit vor dem ZDF (8,9 %), derARD (8,2 %), Sat.1 (7,4 %), ProSieben (6,4 %), VOX (5,8 %), Kabel 1 (4,6 %) undRTLZWEI (4,1 %). NITRO erreicht einen Marktanteil von 2,0 Prozent, RTLplus undSUPER RTL kommen jeweils auf 1,6 Prozent, ntv auf 1,0 Prozent und VOXup auf 0,2Prozent (jeweils 14-59). Bei den Zuschauern ab drei Jahren erreicht RTL einenMarktanteil von 9,6 Prozent und liegt damit hinter dem ZDF (13,9 %) und der ARD(11,9 %). Auf den weiteren Plätzen folgen Sat.1 (5,8 %), VOX (4,4%), ProSieben(3,8 %), Kabel 1 (3,4 %), und RTLZWEI (2,8 %). NITRO kommt beim Gesamtpublikum(3+) auf 1,7 Prozent, RTLplus und SUPER RTL jeweils auf 1,6 Prozent, ntv auf 0,9Prozent und VOXup auf 0,1 Prozent Marktanteil. Zitat des Monats: "Wir definierenuns klar als 'Local Hero' im deutschen Markt. Das gilt für das Inhalte-Geschäft,für die Vermarktung sowie für die Technologiekompetenz. Wir haben den Anspruch,besser als andere zu wissen, was Deutschland bewegt, berührt und beschäftigt."Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland Quelle: Handelsblatt, 27.Januar 2020 Weitere Themen im Januar: Die Mediengruppe RTL Deutschland sichertesich die exklusiven und vollumfänglichen TV-Rechte an den beiden europäischenVereins-Wettbewerben UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ab derSaison 2021/22. Der Vertrag mit der UEFA hat eine Laufzeit von drei Jahren (bisMai 2024) und sichert den beiden Free-TV-Sendern RTL und NITRO sowie demVideoportal TVNOW die exklusiven Übertragungsrechte an beiden Wettbewerben.Anders als in der zurückliegenden und der laufenden Saison hat die MediengruppeRTL nun komplett freie Hand bei der Programmierung. Dschungelpower zumJahresauftakt: Der RTL-Hit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgte fürherausragende Reichweiten auf den Plattformen der Mediengruppe RTL Deutschland:Mehr als 39 Millionen Zuschauer und Nutzer, und damit fast jeden zweitenDeutschen, hat das Thema bis zum Staffelende via TV, TVNOW, RTL.de, ntv.de,VIP.de und den RTL-Digitaltext erreicht.* Zum Auftakt der Sendung hatte RTL eineSpendenaktion für Australien ins Leben gerufen. Dabei kamen am Ende 300.000 Eurozusammen. Nach Eingang aller Spenden steht der Endstand des 24.RTL-Spendenmarathon 2019 fest: Mit 11.491.418 Euro wurde ein neuer Rekorderzielt. Den 25. RTL-Spendenmarathon wird RTL live im November zeigen. Und zumJubiläum wird es das ganze Jahr über Berichte und neue Formate im Informations-und Unterhaltungsbereich geben, die die Arbeit der Stiftung RTL darstellen undunterstützen. Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:Dschungel, Dschungel und noch mal Dschungel. Der Januar ist auch in 2020 derErfolgsmonat bei RTL. Die Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus!" war einmal mehr ein Quotengarant und konnte die Vorjahreswerte bei denMarktanteilen noch toppen. 6,35 Millionen Zuschauer sahen das Finale der 14.Staffel am 25. Januar (30,0 % MA). Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigenlag bei herausragenden 43,5 Prozent (MA 14-59: 37,8 %). Im Durchschnitterreichte die RTL-Dschungelshow 5,30 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (24,6 % MA).Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Staffelschnitt bei 32,9 Prozent (3,85 Mio.),bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 37,8 Prozent Markanteil (2,57 Mio.).Superstark lief auch das neue Liveprogramm "Sascha Grammel live! Fast fertig" am24. Januar mit 5,23 Millionen Zuschauern (MA: 16,6 %). Bei den 14- bis59-Jährigen lag der Marktanteil bei hervorragenden 20,7 Prozent (3,11 Mio.).Auch die Doku "Sascha Grammel - Hinter den Kulissen" im Anschluss erreichte eingroßes Publikum. 5,11 Millionen Zuschauer (MA: 17,6 %) waren dabei. DerMarktanteil lag bei 21,7 Prozent (14-59). Beim Gesamtpublikum landet "Wer wirdMillionär?" auf dem dritten Platz im Januar-Quotenranking. 4,59 MillionenZuschauer (MA 14,8 %) sahen die beliebte Quizshow mit Günther Jauch am 13.Januar. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 14,7 Prozent (2,26Mio.) Auch "Deutschland sucht den Superstar" legte im Januar einen erfolgreichenStart hin. Die Auftaktfolge der 17. Staffel erreichte 3,91 Millionen Zuschauer(12,1 % MA) und holte einen starken Marktanteil von 20,5 Prozent (14-49) bzw.17,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. "Die Superhändler" erreichten amMontag, 27. Januar, mit starken 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen denbesten Wert seit Beginn des Formates in der jungen Zielgruppe. Auch bei denGesamtzuschauern wurden im Januar Allzeit-Bestwerte mit bis zu 11,5 Prozenterreicht. "Alles was zählt" erreichte am 22. Januar mit 17,9 Prozent denhöchsten Marktanteil in der jungen Zielgruppe seit knapp drei Jahren. Einenbesseren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hatte "AWZ" zuletzt am 17. Mai2017. In der Zielgruppe 14-59 erreichte "AWZ" mit bis 15,5 Prozent den höchstenWert seit dem 12. September 2019. ntv erreichte im Januar beim Gesamtpublikumeinen Marktanteil von 0,9 Prozent (MA 14-59: 1,0 %). Besonders erfolgreich lieferneut die Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung von ntv am Vormittag.Hier lag der Nachrichtensender von Montag bis Freitag mit einem starkenMarktanteil von 1,9 Prozent einmal mehr deutlich vor der Info-Konkurrenz(Phoenix: 1,4%, Welt: 1,4%). Die Nachrichten bei ntv erreichten im JanuarMarktanteile von im Schnitt bis zu 7,3 Prozent, die Telebörse von 3,8 Prozent.Mit seinen News Spezials zum Brand im Krefelder Zoo, den Buschbränden inAustralien, dem Raserdrama in Südtirol sowie zum Coronavirus in Europa kam ntvauf Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,1 Prozent. Auf besonders großesInteresse stieß die Pressekonferenz zum Brand des Affenhauses in Krefeld.Durchschnittlich 390.000 Zuschauer verfolgten bei ntv die aktuellenEntwicklungen. Abseits von Nachrichten und Wirtschaft punktete ntv mit aktuellenNews Reportagen. Mit "Undercover-Einsatz - Jagd auf falsche Polizisten" und "DieLebensretter - Einsatz in den Alpen" erreichte ntv Marktanteile von bis zu 2,1Prozent. Die Reportagen stießen vor allem bei den 14- bis 29-jährigen Männernauf großes Interesse, hier schalteten 7,5 Prozent ein. Tierisch gut lief es fürVOX zum Jahresanfang am Samstag: "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" kam um19.15 Uhr auf bis zu 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen,während "hundkatzemaus" um 18 Uhr Quoten von bis zu 8,2 Prozent erzielte(14-59). Auch "Die Pferdeprofis" kamen um 17 Uhr auf bis zu 7,7 Prozent (14-59)und 9,5 Prozent (14-49). Außerdem konnte im Januar "Hot oder Schrott - DieAllestester" sonntags um 19.15 Uhr bis zu 9,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen(10,7 % 14-49) begeistern. Und nicht nur da: Denn auch in der Late Primetime amDienstagabend erreichte die Test-Doku bis zu 9,6 Prozent Marktanteil (14-59).Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil hier sogar bei bis zu 12,6Prozent. In der werktäglichen Daytime punktete VOX ebenfalls: "Shopping Queen"sahen bis zu 10,4 Prozent, "Zwischen Tüll und Tränen" bis zu 8,3 Prozent, "Dasperfekte Dinner - Wer ist der Profi?" kam auf bis zu 7,8 Prozent und "FirstDates" auf bis zu 7,5 Prozent (jeweils 14-59). NITRO startete mit einem gutenMonatsmarktanteil von 2,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen ins neue Jahr. Inder Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer lag der Marktanteil im Januarsogar bei 2,2 Prozent. Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erzielte NITRO 1,7 ProzentMarktanteil. Starke Quoten erreichte NITRO einmal mehr mit den beliebtenCrime-Serien in der Primetime am Sonntag: "CSI: Vegas" sahen im Januar bis zu7,7 Prozent, "CSI: NY" bis zu 5,7 Prozent und "CSI: Miami" bis zu 4,4 Prozentder 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Außerdem konnte NITRO zur besten Sendezeitmit Bud Spencers Spielfilm-Klassikern punkten: Besonders erfolgreich waren dabei"Plattfuß in Hong Kong" mit 3,0 Prozent und "Plattfuß in Afrika" mit 2,8 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. In der Kernzielgruppe der 14- bis59-jährigen Männer waren erneut die täglichen Serien "M*A*S*H" mit bis zu 5,6Prozent, "Ein Käfig voller Helden" mit bis zu 4,7 Prozent sowie "Alf" mit bis zu3,5 Prozent Marktanteil sehr gefragt. RTLplus erzielte einen Monatsmarktanteilvon 1,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Ebenfalls 1,6 Prozent erreichte derSender beim Gesamtpublikum (3+). In der Kernzielgruppe der 40- bis 64-jährigenFrauen lag der Monatsmarktanteil bei starken 2,4 Prozent. Richtig was zu feierngab es für RTLplus mit dem Dschungel-Nachklapp "Die Stunde danach". Mit 910.000Zuschauern (MA 8,9 %, 3+) und 10,2 Prozent Marktanteil (0,57 Mio.) bei den 14-bis 59-Jährigen erzielte RTLplus am 23. Januar den höchsten Wert in seinerGeschichte. Insgesamt sahen 6,6 Prozent (0,67 Mio.) der Gesamtzuschauer, 7,5Prozent (0,44 Mio.) der 14- bis 59-Jährigen und 9,0 Prozent der Kernzielgruppeder Frauen 40 bis 64 Jahre die Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!- Die Stunde danach". Am 15. Januar erzielte RTLplus Top-Marktanteile für einenMittwoch. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei 2,0 Prozent undbei den Frauen 40 bis 64 Jahre bei 3,1 Prozent. SUPER RTL erzielte im Januareinen durchschnittlichen Marktanteil von 21,7 Prozent in der Zielgruppe derDrei- bis 13-Jährigen (06.00 bis 20.15 Uhr) und ließ damit die Konkurrenz erneuthinter sich: Der Kinderkanal kam auf 18,0 Prozent, Nickelodeon holte 5,9 Prozentund der Disney Channel lag bei 12,4 Prozent. In der Daytime konnten vor allemdas neue Vorschulformat "Gigantosaurus" mit einem Spitzen-Marktanteil von bis zu43,8 Prozent und die Animationsserie "City - Abenteuer" mit bis zu 24,5 Prozentüberzeugen. In der Primetime holte die Krimi-Serie "CSI: Miami" einenSpitzen-Marktanteil von bis zu 5,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Das TrueCrime-Format "Snapped - Wenn Frauen töten" erlangte in der Spitze Marktanteilevon bis zu 3,5 Prozent. Der Animationsfilm "Madagascar 3: Flucht durch Europa"kam auf 3,2 Prozent. RTLZWEI startete sehr erfolgreich ins neue Jahr: DerMarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag im Januar bei 5,2 Prozent und damitum 0,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Vom anhaltend hohen Interesse fürSozialreportagen profitiert nun auch den Vorabend: Mit Werten bis zu 9,3 ProzentMarktanteil (14-49) ist "Hartz und herzlich" ein starkes Lead-in für die DailySoaps. Neue Folgen der Reihe punkteten am Dienstagabend in der Primetime mit biszu 8,0 Prozent Marktanteil (14-49). Auch Folge 1 der neuen Staffel von "ArmesDeutschland - Stempeln oder abrackern" legte mit 7,2 Prozent Marktanteil (14-49)stark vor. Für Top-Quoten sorgte einmal mehr Deutschlands beliebtesteGroßfamilie: Die neue Staffel "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"begeisterte bis zu 8,0 Prozent (14-49) und bis zu 12,0 Prozent der jungenZuschauer (14-29). Der neue VOX-Schwestersender VOXup hat einen guten Starthingelegt: Mit seiner erfolgreichsten Programmierung "Rizzoli & Isles" konnteder Sender sogar vereinzelt die 2 Prozent-Marktanteils-Grenze in derTeilzielgruppe der 30- bis 59-jährigen Frauen knacken (am 6. und 27.1.). Diehöchste Reichweite erzielte "Rizzoli & Isles" mit durchschnittlich 140.000Zuschauern. Die besten Sendertage waren der 30. Dezember mit durchschnittlich0,3 Prozent Marktanteil (Zuschauer ab 3 Jahre und 14- bis 59-Jährige) sowie der10. Januar mit 0,5 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern.TVNOW: "Der Bachelor" macht Zuschauer froh / Großer Social Buzz durch RTL-ShowsIm Januar ist die RTL-Show "Der Bachelor" das meistgenutzte Format aufSendungsbasis bei TVNOW, dahinter findet sich mit "Ich bin ein Star - Holt michhier raus!" eine weitere RTL-Show wieder. Der dritte Platz geht an dieRTL-Casting-Show "DSDS". Platz vier erreicht die tägliche RTL-Serie "GZSZ", dievon "Der Lehrer" gefolgt wird. Bei den führenden Fansites nachFacebook-Gesamtreichweite finden sich sowohl Unterhaltungs- als auchInformationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland wieder. Neu dabei imJanuar und direkt auf Platz eins liegt "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus!". Dahinter reiht sich die Casting-Show "DSDS" auf Platz zwei ein, dieebenfalls im Januar neu in der Top 10 aufschlägt. Mit "RTL Aktuell" und "Punkt12" finden sich zwei Informationsangebote der Mediengruppe RTL auf Platz dreiund vier wieder. Einen Sprung nach vorne auf den fünften Platz macht dieFacebook-Site des General Interest Portals "RTL.de". An der Spitze derReihenfolge der Facebook-Sites nach Fans gibt es auch in diesem Monat keineVeränderungen: Führend bleibt weiterhin die Site zur RTLZWEI-Serie "Berlin Tag &Nacht" (2,68 Mio., RTLZWEI), vor der Fansite der RTL-Serie "Gute Zeiten,schlechte Zeiten" (1,56 Mio.) und "Köln 50667" (1,47 Mio., RTLZWEI). DieMediengruppe RTL Deutschland erreichte im Januar mit ihren Sites für die Sender,Formate und Digital-Angebote über 30 Millionen Fans bei Facebook. Quelle: AGF /GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL Data & Audience Intelligence / 01.01.-31.01.20 /vorläufig gewichtet / Stand: 01.02.2020 / AGOF Digital Facts Januar 2020*Thema IBES TV = Kumulierte Nettoreichweite der Sendung +Begleitberichterstattung (seit 01.01.20): Sendung = Livesendung & Reruns;Begleitberichterstattung = Die Stunde danach u.Ä., IBES-Beiträge in News &Magazinen der MG RTL. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, DAP videoSCOPE 1.3,KFA: 0/1-Verfahren, mind. 1 Minute konsekutiv, Z3+, 01.01.-22.01.2020, vorläufiggewichtet; Thema IBES Online = Artikel & Videos bei TVNOW, RTL.de, VIP.de,ntv.de seit 01.01.20, Quelle: Google Analytics