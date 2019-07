Steigerung des Hitze-Junis? - Die heißesten Tage des Jahres stehen an (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fast 40 Grad im Schatten - der Juni hat wirklich alle Hitzerekordegebrochen. Und das nicht nur hier bei uns in Deutschland: Denn lautdes von der EU betriebenen Copernicus-Dienstes zur Überwachung desKlimawandels war dieser Monat der heißeste jemals gemessene Juniweltweit. Wem das schon zu viel war, der sollte sein Bett schon malim Keller aufstellen, denn vor uns liegen die sogenannten Hundstage -also die heißesten Tage des Jahres, die am 23. Juli beginnen. Ob wirmit einer Hitzewelle rechnen müssen, weiß Helke Michael.Sprecherin: Nein, die Hundstage haben nichts mit Hunden zu tun,sondern mit dem alten Ägypten, dem Sternbild "Großer Hund" und dessenHauptstern Sirius. Als der nämlich Mitte Juli am Morgenhimmel wiedersichtbar war, setzte auch die sogenannte Nilschwemme ein.O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 0:21 Min.): "Das heißt, da ist dann ausder Regenzeit von Zentralafrika die Flutwelle nach Norden geschwapptund hat Fruchtbarkeit über die Äcker gebracht. Deswegen haben diealten Ägypter gesagt: 'Ey, wenn der große Hund aufgeht, dann kommtdie Zeit der Fruchtbarkeit.' Und dass das vier Wochen dauert hängtdamit zusammen, dass das Sternbild insgesamt eine gewisse Zeitgebraucht hat, bis es wieder überm Horizont stand."Sprecherin: So Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Beiuns stehen die Hundstage vom 23. Juli bis 23. August im Kalender,eine Zeit, in der in Mitteleuropa normalerweise die höchstenTemperaturen des Jahres erreicht werden.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 0:14 Min.): "Deutlich über 30 Grad, oftauch über 35 Grad. Und in manchen Jahren, wenn dann alleszusammenpasst und der Wind direkt aus Nordafrika, aus der Saharaherauf weht, dann sind auch Rekordwerte möglich, so wie wir das zumBeispiel jetzt Ende Juni schon erlebt hatten."Sprecherin: Ob wir weitere Hitzerekorde brechen werden, ist soweit im Voraus natürlich nicht zu sagen. Eine Orientierung schafftaber der sogenannte Siebenschläfer-Zeitraum Anfang Juli.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 26 Sek.): "In diesem Zeitraum, allerdingsin zwei von drei Jahren stimmt das einigermaßen gut, entscheidet sichdie Großwetterlage eines Sommers. Wenn dann, in dieser Zeit, vonvorher eher unbeständig auf beständig und freundlich undHochdruckwetter es umstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit rechthoch, dass das auch in den nächsten sechs Wochen immer mal wiederpassiert. Das heißt jetzt nicht durchgehend, sechs Wochen oder siebenWochen schön, sondern das ist so eine grobe Tendenz."Sprecherin: Und laut der können wir uns dieses Jahr eher aufwechselhafte Hundstage einstellen, denn nach dem Rekordjuni gingendie Temperaturen nach unten.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "Und damit würde ich jetzteigentlich von der Siebenschläfer-Regel ausgehen und sagen: 'Okay,wir haben eher einen leicht durchwachsenen Hochsommer zu erwarten.'Was nicht ausschließt, dass auch wieder zwischendurch auch trockene,sonnige und heiße Tage drin sind. Aber wohl eher doch die Tendenz, jaso Richtung leicht wechselhaft."Abmoderationsvorschlag:Vom 23. Juli bis zum 23. August steht die Sonne in der Nähe desSirius - auch Hundsstern genannt. Und das ist auch der Namensgeberfür die dann normalerweise heißesten Tages des Jahres, die Hundstage.Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sie auf WetterOnlineund natürlich auch in der WetterOnline-App.Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter UnternehmenskommunikationT +49 228 55937-929E matthias.habel@wetteronline.deWetterOnlineMeteorologische Dienstleistungen GmbHKarl-Legien-Straße 194aD-53117 BonnAmtsgericht Bonn | HRB Nummer 008664Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE205571094Geschäftsführer: Dr. Joachim Klaßenhttps://www.wetteronline.deOriginal-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell