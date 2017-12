Steigern Sie Ihr Erlebnis - 12 Tage kostenloses TIDAL - ohne jegliche Verpflichtung

NEUE NUTZER BENÖTIGEN FÜR VOLLEN ZUGANG ZU TIDAL NUR IHREE-MAIL-ADRESSENew York (ots/PRNewswire) - Die globale Musik- undUnterhaltungsplattform TIDAL (http://tidal.com/) kündigte heute an,dass sie einen 12-tägigen Preview-Zugang zu ihren Hi-Fi- undPremium-Diensten anbietet. Potenzielle Mitglieder können vom 25.Dezember 2017 bis 5. Januar 2018 nur mit ihrer E-Mail-Adresse einPreview-Konto auf TIDAL.com aktivieren. Es ist dafür keineKreditkarte erforderlich. Während des gesamten Vorschauzeitraumshaben die Mitglieder über mobile Apps, Webplayer und Desktop-AppsZugriff auf die komplette Plattform von TIDAL. Darüber hinaus startetdie Plattform in den kommenden Tagen und Wochen vier neue Serien mitOriginalinhalten, verlost Tickets, hostet Livestreams, stellt neuePlaylisten und vieles mehr zur Verfügung.Dieses beispiellose Angebot ermöglicht es neuen Nutzern, die vonTIDAL täglich veröffentlichten, innovativen Inhalte hautnah zuerleben. Seit seiner Einführung hat TIDALs 360-Grad-Ansatz zurMusikkultur originelle Content-Serien, Livestreams und Playlistenkreiert, die im Mittelpunkt der größten Momente der Musik standen.Von 4:44 (http://tidal.com/us/yearof444) bis zu TIDAL X: Fenty Puma(https://listen.tidal.com/artist/10665)von Rihanna, Side Hustle,(http://tidal.com/us/sidehustle) Car Test (http://tidal.com/cartest)und die Rückkehr von Rap Radar, (http://tidal.com/rapradar) bietetTIDAL den Fans sowohl Zugang in die erste Besucherreihe als aucheinen Blick hinter die Kulissen der beliebtesten und aufstrebendenKünstler der Welt. Alleine im Jahr 2017 hat TIDAL fast 40 Livestreamsgehostet, über 70 Events veranstaltet, 335 Originalvideosveröffentlicht und mit seinen Mitgliedern mehr als 40 exklusiveTracks, Albums und Videos geteilt."Auf dem Weg in das Jahr 2018 freuen wir uns, denTIDAL-Mitgliedern noch mehr Zugang und einen hochwertigen Soundtrackfür den Alltag zu bieten", sagte Tony Gervino, Vice President,Culture & Content. "Wir wissen, was Musik und Musikkultur für dieMenschen bedeutet, und vertrauen darauf, dass diese Vorschau denMusikfans einen Vorgeschmack auf das gehobene Musikerlebnis gibt, dasTIDAL seinen Kunden bietet."Die Inhalte und Erlebnisse, die TIDAL den Mitgliedern bietet,schaffen ein abgerundetes Bild von Künstlern als Menschen undermöglichen es den Fans, sinnvollere Verbindungen herzustellen.Während des gesamten Zeitraums des Preview und bis 2018 wird TIDALeine Fülle von Originalinhalten, Marquee-Livestreams und Events sowiefachkundig zusammengestellte Playlisten veröffentlichen, die Fanskennen und lieben gelernt haben.Wichtige Releases während des Angebotszeitraums sind untenaufgeführt und ein vollständiger Zeitplan ist hier (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak8NCTGzHAF5QkVvgQlcSi4bSFbwx5XHZdKPLuQxVbM/edit?ts=5a37f731#gid=0)verfügbar (Anmerkung: der Zeitplan kann sichändern):- Nipsey Hussle setzt sich mit seinem mit Spannung erwarteten VictoryLap-Album, das im Februar erscheinen soll, mit Elliott Wilson undBrian "B.Dot" Miller zusammen.- Die monatliche Serie konzentriert sich auf den Werdegang ikonischerKünstler und bietet Interviews in Studios, Nachtclubs und überalldort, wo sie bekannt geworden und oft aufgetreten sind oder ihreberühmtesten Werke aufgenommen haben. Die erste Episode zeigt denmit dem Grammy Award ausgezeichneten Pianisten Eddie Palmieri.- Die Dokumentation über den gefühlvollen Sänger, die exklusiv aufTIDAL uraufgeführt wird, zeigt Aufnahmen hinter den Kulissen derfreudianischen Nordamerika-Tournee mit Daniel Caesar.- Fachkundig zusammengestellte Playlisten bereiten Sie auf IhreSilvesterfeier vor - mit Tipps von Franz Ferdinand, Eugene Hutz,Alex Sensation und vielen anderen.- Fachkundig zusammengestellte Playlisten helfen Ihnen, das neue Jahrrichtig zu beginnen.- Der Frontmann der mit dem Grammy Award- ausgezeichneten und derInhouse-Band von The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, "TheRoots", erzählt die Geschichte seiner erfolgreichen Karriere unddiskutiert den kreativen Prozess hinter den beliebtestenVeröffentlichungen der Band.- Eine Videoreihe von kurzen Interview-Clips mit Künstlern imFriseursalon/Schönheitssalon, während sie sich die Haare schneidenlassen und über ihr Leben, ihre Karriere, ihren Stil usw.diskutieren.- Die Serie mit Emily Oberg (Kith), Speedy Morman (Complex) und Jinx(Complex) konzentriert sich unter anderem auf die Darstellung, dieDiskussion und das Entdecken von Themen wie Hip Hop-Musik,Nachrichten aus Popkultur und Entertainment, Mode, Trends insozialen Medien und Events sowie den neuesten Hype.- In jeder Episode dieser neuen Videoserie spricht ein Künstler überden ersten Song oder Rap, den er geschrieben hat (als Kind) undführt ihn dann vor. Die erste Episode zeigt das Synth-Pop-ProjektPorches.- Diese Mini-Dokumentation konzentriert sich auf die Entstehung desfür den GRAMMY nominierten Albums von Rapsody, Leila's Wisdom.- Rap Radar: Nipsey Hussle - TIDAL.com/RapRadar - Montag (25. 12.)- The Spot: Eddie Palmieri (Premiere der Serie) - TIDAL.com/TheSpot -Dienstag (26. 12.)- Snoh Aalegra Tournee-Dokumentation - TIDAL.com/SnohAalegra -Freitag (29. 12.)- Playlisten am Silvesterabend - TIDAL.com/NYE2017 - Samstag (30.12.)- Willkommen 2018 Playlisten - TIDAL.com/Welcome2018 - Montag (1. 1.)- Song Exploder: QuestLove - TIDAL.com/SongExploder - Montag (1. 1.)- Fresh Cuts (Premiere der Serie) - TIDAL.com/FreshCuts - Dienstag(2. 1.)- The Group Chat Podcast (Premiere der Serie) - TIDAL.com/GroupChat -Mittwoch (3. 1.)- Rough Draft (Premiere der Serie) - TIDAL.com/RoughDraft -Donnerstag (4. 1.)- Rapsody "Where Flowers Bloom" Dokumentarfilm - TIDAL.com/Rapsody -Freitag (5. 1.)Über TIDALTIDAL ist eine weltweite, erlebnisbasierte Unterhaltungsplattform,die von Künstlern aus der ganzen Welt für ihre Fans entwickelt wurde.Mitglieder von TIDAL haben Zugang zu exklusiv zusammengestelltemInhalt, der Künstler direkt mit ihren Fans auf verschiedene Art undWeise verbindet. Der Service bietet High-Fidelity-Musik inCD-Tonqualität, hochauflösendes Video, die Möglichkeit, auf TIDALRising neue Künstler zu entdecken und über TIDAL X ganz besondereErfahrungen zu machen. TIDAL ist in über 52 Ländern verfügbar und derKatalog umfasst 52 Millionen Songs sowie 199.000 qualitativhochwertige Videos.