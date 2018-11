Steigende Zahl von Drogentoten in den USA durch Abhängigkeit infolge von Schmerzmitteln / Der Film BEN IS BACK mit Julia Roberts greift das brandaktuelle Thema in einer ergreifenden Geschichte auf (FOTO)

Berlin (ots) -Am 28. November gab die US-Gesundheitsbehörde CDC bekannt, dassDrogenmissbrauch und eine zunehmende Zahl von Suiziden dieLebenserwartung in den USA akut sinken lässt. Wie Spiegel Onlinemeldet, habe "die Zahl der Drogentoten in den USA mittlerweile dieZahl der Opfer von Schusswaffen und Autounfällen überschritten." Undweiter: "Die Drogenepidemie in den USA geht vor allem auf einen immerweiter verbreiteten Missbrauch von Schmerzmitteln wie demsynthetischen Opioid Fentanyl zurück. Viele der heute Betroffenensind infolge der Einnahme von verschreibungspflichtigenSchmerzmitteln in die Abhängigkeit gerutscht."In BEN IS BACK spielt Julia Roberts eine Mutter, die mit derDrogensucht ihres Sohnes konfrontiert wird, der ebenfalls durchverschreibungspflichtige Medikamente in die Abhängigkeit geraten ist.Ihr Sohn Ben, gespielt von Hollywoods Shooting-Star Lucas Hedges(MANCHESTER BY THE SEA) ist aus der Entzugsklinik abgehauen und stehtam Tag vor Weihnachten urplötzlich vor der Tür, um das Fest mit derFamilie zu verbringen. In den kommenden 24 Stunden muss Roberts nunalles tun, um Ben vor einem Rückfall zu bewahren. Dafür ist siebereit, auch über Grenzen zu gehen...Das von Regisseur Peter Hedges packend inszenierte, gerade vor demHintergrund der aktuellen Meldungen brandaktuelle Drama feierte seineWeltpremiere beim Toronto Filmfestival und startet kommende Woche (am7. Dezember) in den USA. Ab 10. Januar 2019 ist BEN IS BACK auch inden deutschen Kinos zu sehen.Link zum Kinotrailer: https://youtu.be/gYljml3gwV0Ausführliches Pressematerial zu BEN IS BACK steht auf demTOBIS-Presseserver unter http://presse.tobis.de zum Download bereit.Wir freuen uns über eine redaktionelle Einbindung und stehenjederzeit gern bei Rückfragen und zusätzlichen Materialwünschen zurVerfügung.Pressekontakt:Tobis Film GmbH - PresseabteilungUta Peleikis, Charlotte Makris, Johanna vom Heede, Stefanie ThüringKurfürstendamm 68, 10707 BerlinT +49 (30) 8390-07-47; -46; -45; -28presse@tobis.deOriginal-Content von: Tobis Film GmbH, übermittelt durch news aktuell