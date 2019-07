Steigende Wohnkosten bei Älteren - Umzug in kleinere Wohnung oft keine Alternative

Berlin (ots) - Steigende Wohnkosten bedeuten für immer mehr ältereMenschen eine hohe finanzielle Belastung, zeigt eine aktuelle Studiedes Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) und des DeutschenInstituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Nahezu zwei Drittel der zurMiete wohnenden Seniorenhaushalte geben mindestens 30 Prozent desmonatlichen Einkommens für die Miete und Nebenkosten aus, zweiFünftel wenden dafür sogar mehr als 40 Prozent auf. Ein Umzug in einekleinere Wohnung scheint da naheliegend, aber löst die Probleme kaum.Zwar ist die finanzielle Belastung der Mieterhaushalte vonPersonen ab 65 Jahren bei kleineren Wohnungen etwas niedriger: ImJahr 2016 betrugen die Wohnkosten bei einer Wohnfläche von wenigerals 40 Quadratmetern pro Person im Durchschnitt 33 Prozent desEinkommens, bei einer Wohnfläche von 60 und mehr Quadratmetern warenes 39 Prozent. Jedoch hat die Wohnkostenbelastung der Haushalte inkleineren Mietwohnungen in den vergangenen zwanzig Jahren um mehr alsein Drittel (36 Prozent) zugenommen. Die Belastungsquote derSeniorenhaushalte in größeren Mietwohnungen stieg nur um 14 Prozent.Dies zeigt, dass es für ältere Menschen schwieriger geworden ist,durch einen Umzug in eine kleinere Wohnung die Wohnkostenbelastungdeutlich zu reduzieren. Denn ein Umzug ist gegenwärtig oft mit einemerheblichen Anstieg der Quadratmetermiete im Vergleich zur bisherigenWohnung verbunden. Je kürzer die Wohndauer in der Mietwohnung, destohöher ist die Wohnkostenbelastung, so ein Ergebnis der Studie.Berücksichtigt werden muss auch, dass ältere Menschen viel Zeit inihrer Wohnung verbringen und in stärkerem Maße auf nachbarschaftlicheKontakte und Unterstützung angewiesen sind. Wie die Studie zeigt,geht eine lange Wohndauer in der Wohnung auch mit engeren Beziehungenzu Nachbarn einher. Die Wohnung und das Wohnumfeld aufzugeben, zumBeispiel weil man sich die Wohnung nicht mehr leisten kann, ist fürältere Menschen besonders schmerzhaft.Andererseits verbessern sich durch einen Umzug die Chancen aufeine altersgerechte Wohnungsausstattung. Langjährige Mieterinnen undMieter zahlen im Alter einerseits weniger Miete, haben andererseitsaber seltener eine barrierereduzierte Wohnung, so ein weiteresErgebnis der Studie. Teurere Mietwohnungen sind deutlich häufigerbarriererarm (21 Prozent) als preiswertere Wohnungen (13 Prozent),die Anbindung an den ÖPNV ist oft besser, ebenso die Versorgung mitArztpraxen in der Nähe.Insgesamt sehen die Autorinnen und Autoren einen steigenden Bedarfan kleineren, altersgerechten Sozialwohnungen. Da mit dem Auszug ausder bisherigen Wohnung oft Wohnraum für jüngere Familien freigemachtwird, wäre die Schaffung von altersgerechten, bezahlbaren kleinerenMietwohnungen zugleich eine Maßnahme zur Förderung des Wohnens füralle Generationen.Die Studie des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) und desDeutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wertete Daten desSozio-oekonomischen Panels (SOEP) und des Deutschen Alterssurveys(DEAS) aus. Betrachtet wurden Haushalte mit Personen ab 65 Jahren.Detaillierte Ergebnisse sind nachzulesen im DIW-Wochenbericht Nr.27/2019 "Immer mehr ältere Haushalte sind von steigenden Wohnkostenschwer belastet", der am 03. Juli 2019 erscheint.Pressekontakt:Stefanie HartmannDeutsches Zentrum für AltersfragenPressestellehttps://www.dza.de/presse.htmlstefanie.hartmann@dza.deTel.: 030 / 260 740 25Original-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuell