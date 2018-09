Steigende Preise treiben Immobilienumsätze auf neue Höchstwerte - mehr als eine Viertel Billion Euro Umsatz in 2018 erwartet (FOTO)

Hamburg (ots) -- Bundesweit knapp 907.000 Verkäufe zu 239,7 Mrd. Euro in 2017- Umsatzrekorde über alle Marktsegmente hinweg- Anhaltende Preisdynamik bei leicht rückläufigenTransaktionszahlen- Weiter steigende Umsätze für 2018 und 2019 prognostiziertMit Verkäufen im Wert von 239,7 Mrd. Euro wurde im Jahr 2017 einneuer Rekordumsatz am deutschen Immobilienmarkt erzielt. Das geht ausder aktuellen GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA® hervor, die alseinzige flächendeckende Studie zum deutschen Immobilienmarkt auf derErfassung der tatsächlichen Verkäufe beruht. "Die Dynamik amImmobilienmarkt ist ungebrochen, 2017 war bereits das sechsteRekordjahr in Folge", sagt Sebastian Wunsch, bei GEWOS für die IMA®verantwortlich. "Seit dem Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise hatsich das Umsatzvolumen in Deutschland mehr als verdoppelt." In 2017lag der Geldumsatz 109 % über dem Niveau des Jahres 2009 und 6 %höher als in 2016. Die Zahl der Transaktionen war dagegen nach dreiJahren des Anstiegs erstmals wieder rückläufig, bundesweit wurdenknapp 907.000 Kauffälle registriert - 2 % weniger als noch in 2016.Wohnimmobilien dominieren Marktgeschehen, deutlicher Anstieg derBaulandpreiseAuch in 2017 dominierten Verkäufe von Wohnimmobilien dasTransaktionsgeschehen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweitEigenheime, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Wohnbauland imWert von rund 170,8 Mrd. Euro gehandelt. Der Geldumsatz mitWohnimmobilien hat sich damit seit 2009 um 94 % erhöht, gegenüber2016 ergibt sich eine Steigerung von 5 %. Besonders positiv habensich in 2017 die Umsätze mit Mehrfamilienhäusern und baureifemWohnbauland entwickelt, das Umsatzvolumen legte jeweils um 11 % zu,auf 29,9 bzw. 17,7 Mrd. Euro. Während jedoch die Zahl der Kauffällevon Mehrfamilienhäusern um 1 % auf rund 38.300 gestiegen ist, gingdie Zahl der Wohnbaulandverkäufe in 2017 das zweite Jahr in Folge um1 % zurück - am Jahresende standen rund 103.900 Transaktionen zuBuche. "Das schwache Transaktionsaufkommen ist Ausdruck der seitJahren festzustellenden und sich verschärfenden Flächenknappheit.Angesichts der hohen Wohnungsnachfrage ist es überaus bedenklich,dass sich die Wohnbaulandverkäufe seit Jahren um die Marke von100.000 Kauffällen bewegen. Im Langfristvergleich ist das ein äußerstgeringes Niveau, noch in den Neunzigerjahren waren es jährlich imSchnitt 180.000 Verkäufe und zu Beginn des Jahrtausends immerhin noch140.000", mahnt Marktanalyst Sebastian Wunsch. Folgerichtig hat sichdie Preisentwicklung beim Bauland in 2017 dynamisiert, nachPreisanstiegen um 6 % in 2015 und um 5 % in 2016, verteuerte sich derQuadratmeter Wohnbauland im vergangenen Jahr im bundesweiten Schnittum 11 %. Vielerorts waren jedoch noch wesentlich kräftigerePreissprünge zu verzeichnen. "Das Bauland ist der Flaschenhals fürden Wohnungsbau und eine wichtige Stellschraube für dieErschwinglichkeit des Wohnens. Insbesondere die Schaffung vonbezahlbarem Wohnraum wird durch die hohen Grundstückspreise inzunehmenden Maße erschwert", so Wunsch weiter.Rückläufige Verkaufszahlen bei Eigentumswohnungen, schwächelnderNeubauAuch an den beiden umsatzstärksten Teilmärkten - den Märkten fürEigentumswohnungen und Eigenheime - ist der Geldumsatz in 2017gestiegen. Wenngleich die Umsatzvolumina mit 62,7 Mrd. im BereichEigentumswohnungen und 60,5 Mrd. Euro bei Ein- undZweifamilienhäusern jeweils neue Rekordwerte erreichten, fielen dieSteigerungsraten im Vergleich mit den übrigen Marktsegmentenmoderater aus (+2 % bzw. +4 %). Sowohl im Bereich Eigentumswohnungenals auch im Eigenheimsegment hat sich die Preisentwicklung, mitSteigerungsraten von 6 bzw. 5 % in 2017, im Vergleich zu denVorjahren leicht abgeschwächt. Hauptursächlich für die im Vergleichzu den Vorjahren abnehmende Umsatzdynamik waren die jeweilsrückläufigen Transaktionszahlen. Die Zahl der Eigenheimverkäufe istdas zweite Jahr in Folge um 1 % zurückgegangen, auf rund 243.400 in2017. Mit knapp 315.100 Transaktionen in 2017 war der rückläufigeTrend bei Eigentumswohnungen noch ausgeprägter (-4 % imVorjahresvergleich). "Der Rückgang bei den Wohnungsverkäufen ist inerster Linie auf die stark rückläufigen Neubautransaktionenzurückzuführen, diese haben das Segment der Eigentumswohnungen in denvergangenen Jahren maßgeblich gestützt. In 2017 gab es einenregelrechten Einbruch der Erstverkäufe um rund 12 % und das obwohlsich die Genehmigungszahlen von Eigentumswohnungen in den letztenJahren auf einem hohen Niveau bewegten", sagt Sebastian Wunsch. EineRolle spielen in diesem Zusammenhang die zunehmend längerenBauzeiten, einerseits das Resultat immer großvolumigerer undaufwändigerer Bauvorhaben, andererseits auch bedingt durch wachsendeKapazitätsengpässe im Baugewerbe. So lagen in 2017 im bundesweitenSchnitt rund 25 Monate zwischen Genehmigung und Fertigstellung vonBauvorhaben mit Eigentumswohnungen, zehn Jahre zuvor waren es nochdurchschnittlich 22 Monate. Mancherorts verlängerte sich die sog.Abwicklungsdauer jedoch noch wesentlich stärker, so zum Beispiel inder Bundeshauptstadt. Mit jährlich mehr als 20.000 Transaktionen istBerlin der mit Abstand wichtigste Markt für Eigentumswohnungen inDeutschland. "Es dauert immer länger, bis genehmigte Wohnungen amMarkt ankommen. Derzeit liegen in Berlin durchschnittlich 35 Monatezwischen der Genehmigung einer Neubaueigentumswohnung und derFertigstellung - in 2008 waren es noch 23 Monate", erläutert Wunsch.Zudem wirken die knappen Kapazitäten preistreibend: Im Rahmen derIMA® erfasst GEWOS jedes Jahr die realisierten Transaktionspreise fürerstverkaufte Neubauwohnungen, die anliegende Tabelle 1 liefertInformationen zu dem Preisniveau sowie der Preisentwicklung für die15 bevölkerungsreichsten deutschen Städte.Prognose: Mehr als eine Viertel Billion Euro Umsatz in 2018,weiterer Umsatzrekord in 2019Für das laufende Jahr erwartet GEWOS, dass der deutscheImmobilienmarkt erstmals die Umsatzmarke von einer Viertel BillionEuro knackt. Am Jahresende 2018 dürfte sich das bundesweiteUmsatzvolumen auf rund 251,1 Mrd. Euro belaufen, dies entsprichteiner Steigerung um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Auch für 2019 gehtGEWOS von weiter steigenden Investitionen in Wohn- undGewerbeimmobilien aus: Mit Transaktionen im Wert von insgesamt rund262,1 Mrd. Euro wird ein weiterer Umsatzrekord für den deutschenImmobilienmarkt vorhergesagt.Sowohl in 2018 als auch in 2019 wird nach der Prognose von GEWOSder weit überwiegende Teil des deutschen Immobilienumsatzes mitWohnimmobilien generiert. "Der anhaltend hohen Nachfrage nachWohnimmobilien von Selbstnutzern wie auch Kapitalanlegern stehtweiterhin ein zu geringes Angebot gegenüber, mit der Folge weitersteigender Preise und Umsätze", fasst Marktanalyst Wunsch dieaktuelle Situation zusammen. "Während der Wohnungsbau auf der Stelletritt, wächst die Bevölkerung - getragen von der immer noch hohenZuwanderung nach Deutschland - weiter, trotz leichter Eintrübungenzeigt sich die Konjunktur robust, die Lage am Arbeitsmarkt ist so gutwie noch nie seit der Wiedervereinigung, auch die Einkommen steigenstetig", so Wunsch. Darüber hinaus stagnieren die Zinsen fürWohnungsbaukredite auf niedrigem Niveau: "DieFinanzierungsbedingungen für den Immobilienerwerb sind weiterhin sehrattraktiv und sie werden es auch mittelfristig bleiben", sagt Wunsch.Nach Daten der Bundesbank liegen die Zinsen für neue, längerfristigeKredite aktuell bei rund 2 % - noch vor zehn Jahren waren es mehr als5 % und Anfang der Neunzigerjahre phasenweise mehr als 10 %. ImZusammenspiel dieser Faktoren erwartet GEWOS, dass die Umsätze mitWohnimmobilien weiter steigen, um 6 % in 2018 auf rund 181,0 Mrd.Euro und um weitere 5 % in 2019 auf dann 190,1 Mrd. Die Preisdynamikdürfte sich leicht abschwächen, jedoch auch im laufenden und imkommenden Jahr bestimmend für die Marktentwicklung bleiben. DieKauffälle von Wohnimmobilien dürften jeweils in etwa das Niveau aus2017 erreichen.Deutliche Zuwächse im Mehrfamilienhaussegment und beim Wohnbauland"Insbesondere für das Mehrfamilienhaussegment und den Teilmarktfür Wohnbauland erwarten wir in 2018 weitere deutliche Umsatzzuwächsevon jeweils rund 9 %", kommentiert Wunsch. "Die Bautätigkeit zieht imGeschosswohnungsbau weiter an, besonders groß ist die Nachfrage nachMietwohnungen. Das spiegelt sich auch bereits in denTransaktionszahlen, die uns aus dem laufenden Jahr vorliegen, wider."GEWOS prognostiziert, dass die Verkäufe von Mehrfamilienhäusern in2018 um 3 % zunehmen, die Wohnbaulandverkäufe dürften in etwa dasVorjahresniveau erreichen. In 2019 dürfte sich die Umsatzentwicklung,mit Steigerungsraten von 5 % bei Mehrfamilienhäusern und 6 % beimWohnbauland, jeweils leicht abschwächen.Der Teilmarkt für Eigentumswohnungen wird nach der Prognose vonGEWOS im laufenden und im kommenden Jahr das umsatzstärkste Segmentam deutschen Immobilienmarkt bleiben. GEWOS geht davon aus, dass sichdie Kauffallzahlen in etwa auf dem Niveau von 2017 stabilisierenwerden und die Umsätze wieder etwas kräftiger zulegen - um 4,5 % in2018 und um 5,4 % in 2019. Neben allgemein weiter anziehenden Preisensind hierfür auch neuerliche Impulse aus dem Bereich derNeubautransaktionen verantwortlich. Die Zahl derEigenheimtransaktionen dürfte in 2018 in etwa stabil bleiben, für2019 wird ein Rückgang der Verkäufe um 1 % vorausgesagt. Imlangfristigen Vergleich erreicht das Transaktionsaufkommen imEigenheimsegment damit aber weiterhin ein sehr hohes Niveau. DasUmsatzvolumen dürfte in 2018 bei rund 63,8 Mrd. Euro (+5 %) und in2019 bei rund 66,5 Mrd. Euro liegen (+4 %).Tab. 1: Preisentwicklung für Eigentumswohnungen (Neubau/Erstverkauf)seit 2008Stadt Kaufpreis 2017, Veränderung 08-17 Veränderung 16-17Euro/m² in % in %München 7.400 103 3Stuttgart 5.900 108 8Frankfurt/Main 5.300 73 11Berlin 5.100 116 12Hamburg 4.900 71 10Münster 4.500 86 6Nürnberg 4.400 86 10Düsseldorf* k.A. k.A. k.A.Hannover 4.300 73 4Köln 4.200 75 4Bremen 4.000 69 2Bonn 4.000 60 12Leipzig 3.700 68 6Dresden 3.300 59 7Essen 3.300 45 9Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, GEWOS*k.A., da geringe Zahl an Erstverkäufen in 2017Über die Immobilienmarktanalyse IMA®:GEWOS erfasst mit der Immobilienmarktanalyse IMA® jährlich füralle Stadt- und Landkreise Deutschlands die abgeschlossenenGrundstückskaufverträge und die mit diesen Verträgen verbundenenGeldumsätze. Damit ist die IMA® die einzige umfassende Analyse desKaufgeschehens von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland, derenErgebnisse flächendeckend in tiefer regionaler Differenzierung auftatsächlichen Verkäufen beruhen. In die aktuelle Analyse sind rund907.000 Eigentümerwechsel aus dem Jahr 2017 eingeflossen. Ergänzendzur Analyse des Transaktionsgeschehens des jeweils abgelaufenenJahres, beinhaltet die IMA® fundierte Prognosen für das laufende unddas kommende Jahr auf Basis umfangreicher Zeitreihen - jeweils inkleinräumiger Gliederung und differenziert nach sektoralenTeilmärkten.Über GEWOS:Als unabhängiges Beratungs- und Forschungsinstitut berät GEWOSseit 50 Jahren private und öf-fentliche Unternehmen der Wohnungs- undImmobilienwirtschaft, Banken, Bausparkassen und Versicherungen,Kammern und Verbände sowie die öffentliche Hand. In unseren Büros inHamburg und Berlin entwickeln wir für unsere Kunden maßgeschneiderteund praxisnahe Entscheidungsgrundlagen und Zukunftsstrategien. UnserTätigkeitsspektrum reicht von der Erhebung und Analyseimmobilienwirtschaftlicher Daten über die Erstellung vonMietspiegeln, Schlüssigen Konzepten, Wohnungsmarkt- undStadtentwicklungskonzepten bis hin zur wohnungswirtschaftlichenStrategieentwicklung und zum Qualitätsmanagement.Pressekontakt:Sebastian WunschGEWOS GmbHDrehbahn 7, 20354 HamburgT 040 69712 219sebastian.wunsch@gewos.deOriginal-Content von: GEWOS GmbH, übermittelt durch news aktuell