Steigende Leitzinsen als Risiko für Schwellenhaushalte

Hamburg (ots) - Nachdem Mario Draghi zusicherte, bis zum Ende desSommers 2019 an den bisherigen Leitzinsen von null Prozent festhaltenzu wollen, sind Fragen zur anschließenden Entwicklung noch offen.Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer sprunghaften Steigerung geringist, rät Stephan Scharfenorth vom Vermittlungs- und BeratungsportalBaufi24.de Immobilienbesitzern bereits jetzt über die Folgen einerZinsanhebung sowie entsprechende Vorsorgemaßnahmen nachzudenken. Wiesolch ein Szenario im Ernstfall aussehen könnte, schildert StephanScharfenorth anhand von Schwellenhaushalten.Szenario 1: Weniger Wohnraum fürs gleiche BudgetSteigende Immobilienpreise, besonders in Ballungszentren, reizeninzwischen die finanziellen Ressourcen vieler Familien bis an dieGrenzen aus. "Schwellenhaushalte sind von Kostenveränderungen amstärksten betroffen, da sie weniger finanziellen Spielraum haben, umWertveränderungen auszugleichen", warnt daher Scharfenorth. Solltenim kommenden Jahr die Kosten für Zinszahlungen steigen, bliebe vonihrem Gesamtbudget ein geringerer Betrag zur Kaufpreiszahlung übrig.Mit anderen Worten: Bei gleich hoher monatlicher Zahlungsrate müsstensie auf kleinere Wohnräume ausweichen oder sich ganz gegen einenImmobilienerwerb entscheiden.Szenario 2: Sinkende MarktpreiseDass die steigenden Immobilienpreise in einzelnenBevölkerungsschichten zunehmend zur Kaufzurückhaltung führen, legtauch eine aktuelle Auswertung der Allianz nahe. Nachdem die unterenEinkommensschichten im vergangenen Jahr nicht einmal mehr in derHälfte der Bundesländer investierten, sind selbst Normalverdienerzurückhaltend: So verfügte der durchschnittlicheBaufinanzierungskunde 2017 laut der Allianz über einHaushaltsnettoeinkommen von rund 4000 Euro und lag damit deutlichüber dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten mittlerenHaushaltsnettoeinkommen von rund 3300 Euro. Sollte die Mittelschichtim nächsten Jahr nach einer zusätzlichen Zinsanhebung ihrefinanzielle Belastungsgrenze überschreiten und sich zunehmend gegenden Eigenheimerwerb entscheiden, könnten am Ende wohlmöglichzahlreiche Häuser leer stehen. Die mögliche Folge solch einesSzenarios: "Eine nach unten gerichtete Marktpreisentwicklung ist dannnicht mehr auszuschließen", schätzt Scharfenorth.Szenario 3: Beleihungswerte im UngleichgewichtÄndern sich die Preise für Immobilien, ist dies jedoch nicht nurärgerlich für Investoren, die zuvor zu höheren Preisen gekauft haben.Noch laufende Darlehensverträge können davon ebenso beeinträchtigtwerden. "Die Kredit- und Zinshöhe sind vom Wert einer Immobilieabhängig", erklärt Scharfenorth. "Eine Neubewertung der beliehenenImmobilie könnte im Falle eines Preisverfalls zu einer Differenzzwischen dem ursprünglichen Beleihungswert und dem neu ermitteltenBetrag führen", so Scharfenorth weiter. "Stellt die Bank fest, dassder Kreditrahmen den aktuellen Verkaufswert der Immobilie übersteigt,wird sie bestrebt sein, dieses Missverhältnis auszugleichen und einenEigenkapitalnachschuss fordern", erläutert Scharfenorth dieKonsequenzen. Die Eigenkapitalerhöhung ist jedoch besonders fürSchwellenhaushalte problematisch, da sie oft bereits alleKapitalreserven in die Baufinanzierung haben einfließen lassen.Gelingt es ihnen dennoch Rücklagen zu mobilisieren, könnten ihnen ananderer Stelle Nachteile drohen. "Sobald die vertragliche Zinsbindungausläuft, wird für die Anschlussfinanzierung neu verhandelt. Wer hierzu spät vorsorgt, riskiert einen deutlichen Zinsanstieg, der diebisherigen Budgetplanungen empfindlich treffen kann", warntScharfenorth.Vorsorgemaßnahmen für den ErnstfallDamit es zu dem von Scharfenorth skizzierten Worst-Case-Szenariogar nicht erst kommt, rät er zur Besonnenheit und weitsichtigenVorkehrungen. "Kreditnehmer sollten sich einen gründlichen Überblicküber alle Kosten verschaffen und durchrechnen, wie es um dieindividuelle finanzielle Situation derzeit bestellt ist", soScharfenorth. Darüber hinaus empfiehlt der Experte: "Wer auf Nummersicher gehen möchte, sollte frühzeitig Reserven aufbauen undunnötigen Konsum lieber zugunsten eines finanziellen Polstersreduzieren." Auf diese Weise können Überraschungen vermieden undMaßnahmen für den Notfall getroffen werden.