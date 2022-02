Steigende Inflation, drohender Krieg und fallende Aktienkurse – ist es jetzt an der Zeit, seine Aktien zu verkaufen?

Am Freitag, den 11.02.2022, war es mal wieder so weit. Nach ein paar ruhigen Tagen, an denen es schon so aussah, als wäre das Schlimmste vorüber, sind die Aktienkurse wieder deutlich eingebrochen. Eine Kombination aus verschiedenen Faktoren wie der Möglichkeit eines Krieges in der Ukraine und auch die immer noch hohe Inflation bereitet vielen Anlegern Sorge. Insbesondere die hochbewerteten Technologiewerte hat es in den letzten Wochen hart getroffen.

Aber der vergangene Freitag war nur das aktuellste Kapitel in der inzwischen monatelangen Geschichte enormer Volatilität an den Aktienmärkten. Zwischen Oktober und Januar ist der DAX mehrfach zwischen 15.000 und 16.000 Punkten hin und her gependelt.

Ist es an der Zeit, Aktien zu verkaufen?

Sollte man deswegen jetzt besser die Reißleine ziehen und seine Aktien verkaufen, bevor die Kurse noch weiter fallen und sich die Kursgewinne der vergangenen Monate und Jahre in Luft auflösen?

Allgemein macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt auszusteigen und alles zu verkaufen. Denn langfristig wird der breite Markt weiter steigen. Natürlich ist es verlockend, jetzt auszusteigen und zu niedrigeren Kursen wieder einzusteigen. Aber was, wenn es doch ganz anders kommt und die Kurse steigen?

Auch wenn es weiter bergab gehen sollte, stellt sich die Frage, wann man am besten wieder einsteigt und Aktien kauft. Kaufe ich, sobald die Kurse eine Woche gestiegen sind? Oder kaufe ich, sobald es 5 % rauf ging? Letztendlich wird man nie den besten Punkt zum Kaufen oder Verkaufen einer Aktie finden. Hätte man beispielsweise im Sommer 2020 seine Aktien verkauft, weil die nächste Corona-Welle drohte, die Aktienkurse zu drücken, hätte man eine enorme Kursrally von der Seitenlinie betrachtet.

Langfristig werden die Kurse weiter steigen

Die bessere Strategie ist es deshalb aus meiner Sicht, keinen Wert auf kurzfristige Schwankungen zu legen. Wenn man aber über einen langen Anlagehorizont von fünf oder mehr Jahren verfügt, muss man sich über die Entwicklung im kommenden Jahr keine Sorgen machen. Denn langfristig wird der breite Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter steigen.

Wichtig ist deshalb nur, die Aktien hervorragender Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten in seinem Depot liegen zu haben. Das ist natürlich einfacher gesagt, als getan. Um die Zukunftsaussichten von Unternehmen einschätzen zu können, muss man wissen, wovon diese überhaupt abhängen. Das erfordert in den meisten Fällen eine aufwendige Recherche.

Für die meisten Anleger ist deshalb ein indexabbildender ETF (Exchange-Traded Fund) die beste Wahl. Investiert man in einen ETF, der beispielsweise den DAX abbildet, sind die Kursgewinne über einen Zeitraum von mehreren Jahren nahezu garantiert. Ob die Kurse morgen wegen irgendwelcher Nachrichten einbrechen, spielt in zehn Jahren keine Rolle mehr. Bis dahin werden die großen Aktienindizes sehr viel höher stehen und geduldige Anleger viel Geld verdient haben.

Der Artikel Steigende Inflation, drohender Krieg und fallende Aktienkurse – ist es jetzt an der Zeit, seine Aktien zu verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

