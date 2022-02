Steigende Gewinne und 4,4 % Dividende – bei dieser Aktie stimmt einfach alles

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Bilanzsaison läuft auf Hochtouren und fast täglich prasseln gerade die Ergebnisse der großen Unternehmen auf die Anleger ein. Auch die Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) hat nun die Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Und die konnten auf ganzer Linie überzeugen.

Tatsächlich hat die Münchener Rück mit 2,9 Mrd. Euro den höchsten Gewinn seit 2015 erreicht. Dank der umfangreichen Aktienrückkäufe der letzten Jahre ist der Gewinn je Aktie aber sogar auf den höchsten Stand seit mindestens 20 Jahren gestiegen! Ganze 20,93 Euro sind je Aktie übrig geblieben!

Die Münchener Rück dreht weiter auf

In diesem Jahr will die Münchener Rück weiter Vollgas geben. Das Nettoergebnis soll auf mehr als 3,3 Mrd. Euro steigen, wenn keine ungewöhnlich großen Naturkatastrophen oder Ähnliches dazwischenkommen. Ein Hurricane in den USA, ein starkes Erdbeben oder ähnliche verheerende Naturkatstrophen können die Münchener Rück in einzelnen Jahren viel Geld kosten. Daher ist es unmöglich, den Gewinn eines einzelnen Jahres vorherzusehen.

Aber im Durchschnitt der kommenden Jahre wird der Trend wieder zu steigenden Gewinnen tendieren. Die 3,3 Mrd. Euro, die für dieses Jahr angepeilt werden, sind da nur ein erster Vorgeschmack. Langsam geht es wieder in Richtung der Rekordergebnisse aus der Zeit vor der Finanzkrise. 2007 lag der Gewinn noch bei 3,9 Mrd. Euro.

Sollte der Gewinn in diesem Jahr auf genau 3,3 Mrd. Euro steigen, würde das bedeuten, dass das Ergebnis je Aktie auf etwa 23,57 Euro steigt. Damit kommt die Münchener Rück-Aktie beim aktuellen Kurs von 251,50 Euro auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 10,7 (Stand: 23.02.2022). Auch wenn man den Gewinn des letzten Jahres als Grundlage nimmt, liegt das KGV nur bei 12.

In den letzten Jahren ist die Münchener Rück im Hinblick auf die Gewinne auf der Stelle getreten. In dieser Branche ist das aber ein Qualitätsmerkmal. Denn die Preise für Versicherungen sind in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Die Münchener Rück hat deshalb das Geschäftsvolumen zurückgefahren, wenn die Preise nicht mehr dem Risiko entsprachen. Stattdessen wurden Jahr für Jahr eigene Aktien zurückgekauft, um das überschüssige Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Steigende Kurse voraus

Inzwischen kann die Münchener Rück wieder steigende Preise durchsetzen und steigert daher auch das Geschäftsvolumen wieder. Deshalb erwartet man in den nächsten Jahren deutlich steigende Gewinne. Trotzdem werden dank der extrem starken Bilanz in diesem Jahr eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückgekauft. Darüber hinaus wurde auch die Dividende kräftig auf 11 Euro angehoben. Damit erhält man aktuell eine sehr gute Dividendenrendite von 4,4 %.

In den nächsten Jahren soll die Dividende um durchschnittlich 5 % pro Jahr angehoben werden und damit im Gleichschritt mit dem Gewinn steigen. Insgesamt sind das beste Voraussetzungen für weiter steigende Kurse.

Der Artikel Steigende Gewinne und 4,4 % Dividende – bei dieser Aktie stimmt einfach alles ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

