Steigende COVID-19-Fälle: Anleger-Optimismus weltweit eingedellt!

Ein weltweiter Anstieg der COVID-19-Fälle und neue Lockdowns dämpfen die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung. Nach dem Sturz der Wall Street am Mittwoch werden die weltweiten Märkte am Donnerstag in Rot gehandelt. Die Dow-Futures werden um 0,33% und die S&P-500-Futures um 0,34% niedriger gehandelt als beim letzten Check am Donnerstag. Die WTI-Rohöl-Futures sind um 0,74% auf $41,70 gefallen, und die Gold-Futures ...



