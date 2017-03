"Steig.Nicht.Aus!": Dreharbeiten für das ZDF-Montagskino (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Actionthriller mit hochkarätiger Besetzung: Seit wenigen Tagenentsteht in Berlin und Umgebung die ZDF-Kino-Koproduktion"Steig.Nicht.Aus!". In den Hautrollen spielen Wotan Wilke Möhring,Christiane Paul, Hannah Herzsprung und Fahri Yardim. RegisseurChristian Alvart inszeniert den Spielfilm nach seinem eigenenDrehbuch.Scheinbar ein Tag wie jeder andere: Auf dem Weg zur Arbeit bringtder Berliner Bauunternehmer Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) seineKinder Josefine (Emily Kusche) und Marius (Carlo Thoma) zur Schule.Doch ein Anruf im Auto verändert alles: Der Unbekannte am anderenEnde der Leitung droht damit, eine unter dem Sitz versteckte Bombe indie Luft zu sprengen, sollten Karl oder die Kinder es wagenauszusteigen. Vom Auto aus soll Karl in kürzester Zeit eine großeSumme Geld beschaffen. Als seine Ehefrau Simone (Christiane Paul) ihnverdächtigt, die gemeinsamen Kinder entführt zu haben, nimmt diePolizei die Verfolgung von Karl auf und zieht Sprengstoffexpertin PiaZach (Hannah Herzsprung) hinzu. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt:Karl versucht verzweifelt, seine Kinder und sich zu retten."Steig.Nicht.Aus!" ist eine Produktion der Syrreal EntertainmentGmbH (Produzenten: Siegfried Kamml, Christian Alvart und TimmOberwelland) in Koproduktion mit der Traumfabrik Babelsberg GmbH,Telepool und dem ZDF (Redaktion: Doris Schrenner). Gefördert wird dieProduktion vom Medienboard Berlin-Brandenburg und dem DFFF. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis 6. Mai 2017. Der Spielfilmkommt im Verleih von NFP marketing & distribution in die deutschenKinos, im ZDF wird er im Montagskino zu sehen sein.https://presseportal.zdf.de/start/http://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/steignichtausPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell