Steico: Grund zur Sorge?

Für die Aktie Steico aus dem Segment "Bauprodukte" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Xetra am 20.07.2018 ein Kurs von 23,95 EUR geführt.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,88 Prozent liegt Steico 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Construction Materials" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,88. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

