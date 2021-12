Steico-Aktie: Höhenrausch mit Tücken!

Die Aktien des Dämmstoff-Herstellers Steico konnten sich der schwachen Tendenz am Aktienmarkt nicht entziehen. Am Mittwoch gaben sie über den Börsentag um 1,47 % nach und notierten an der XETRA zuletzt bei Werten um 107,00 Euro. Den im Wochenverlauf zwischenzeitlich erzielten Gewinn gab das Papier wieder ab. Seit Juli kann Steico den Aufwärtstrend nicht mehr halten und ist in eine Seitwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



