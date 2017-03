Steht ams ein Umsatzschub bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Liebe Leser,

Mit dem Erwerb von Heptagon, dem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungstechnologien für optische Sensoren, ist ams jetzt führender Anbieter in diesem Segment.

Mit Blick auf 2017 bedeutet das eine erhebliche Erweiterung der Umsatz- und Entwicklungspipeline. Ab Mitte 2017 erwarte ich deutlich höhere Umsätze. Nach den Übergangsjahren 2015/16 empfehle ich Ihnen die Aktie zum Kauf.

Starke Kernkompetenz Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie Power-Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme. Diese werden bei der Fertigung von Produkten, die höchste Präzision, Sensibilität und Exaktheit, optimale Funktionalität und minimalen Stromverbrauch erfordern, verwendet.

Verbaut werden die Produkte von ams beispielsweise in MP3-Playern, MEMS-Mikrofonen, automobilen Sicherheitssystemen, elektrischen Stromzählern, industriellen Sensorschnittstellen, Mobiltelefonen, GPS-Empfängern, Herzschrittmachern sowie Wegfahrsperren mit Funkschlüssel und Keyless-Go-Systemen.

Solides 3. Quartal

Die Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2016 war solide. Umsatz und Gewinn stiegen gegenüber dem Vorquartal. Hauptgrund dafür war eine höhere Nachfrage im Consumer- und Smartphone-Markt. ams profitierte dabei von der Markteinführung neuer Smartphone-Plattformen. Dadurch stiegen die Auslieferungen für hochwertige Module für führende OEMs.

Das Medizintechnikgeschäft wurde von Sensorlösungen für die digitale Bildgebung in der Computertomografie (CT), digitalen Röntgen und Mammografie bestimmt, bei denen ams Technologieführer ist. Der Produktionshochlauf für einen neuen asiatischen Kunden im Bereich CT verläuft termingerecht.

In den ersten 9 Monaten blieben allerdings Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) hinter den Vorjahreswerten zurück. Auch für das 4. Quartal erwartet ams einen Umsatzrückgang. Grund ist unter anderem der Verlust eines Großkunden. Zudem wurden Unternehmensteile verkauft, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören. Jetzt konzentriert sich ams ganz auf die Zukunft.

ams erwartet Umsatzschub

Im Oktober 2016 hat ams die Firma Heptagon übernommen, einen der weltweit führenden Anbieter optischer Hochleistungssensoren. Der Zusammenschluss bietet große Wachstumschancen. Denn Heptagon erwartet aufgrund von bestehenden Vereinbarungen mit Kunden ein deutliches Umsatzwachstum.

Dafür wurde bereits mit einem umfangreichen Ausbau der Produktionskapazität in Singapur begonnen. Die Expansion wird vollständig aus bestehenden Barmitteln des Unternehmens finanziert. Dementsprechend ist keine Finanzierung seitens ams notwendig. Der ams-Vorstand geht bis 2019 von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 30% aus.

Technologievorsprung als Wachstumstreiber

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Fertigungsinfrastruktur unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens, das durch noch junge Märkte für Sensorlösungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens vorangetrieben wird. Beispielsweise können mit den Antennenverstärkerlösungen für Smartphones, die ams im Portfolio hat, die mobilen Geräte zur digitalen Geldbörse werden.

Das bargeldlose Bezahlen funktioniert dank NFC (Near Field Communication). Das Unternehmen erwartet auch in diesem Jahr die Einführung neuer Produkte für führende Consumer- und andere OEMs. Daraus entstehen attraktive zukünftige Umsatzquellen. Die klare Fokussierung auf High Performance- Sensorlösungen bietet signifikante Wachstumschancen.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.