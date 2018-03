Einer der größten Stürmer aller Zeiten reagiert verwirrt, sobalder hungrig wird. Dies ist der Auftakt einer von AlmapBBDO entworfenenKampagne, die Verbrauchern aus mehr als 50 Ländern die Gelegenheitbietet, den Fußballstar in Brasilien zu treffen.Sao Paulo (ots/PRNewswire) - SNICKERS®, mit seiner legendärenweltweiten Kampagne "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist", führteinen neuen Twist ein - "Du bist verwirrt, wenn du hungrig bist." AmDienstag, dem 27. März, sah man Ronaldo, "o Fenômeno" (das Phänomen),als er dem Team Argentinien - dem historischen Fußballrivalen vonBrasilien - während eines Freundschaftsspiels in Madrid zujubelte.Diese ungewöhnliche Szene ist Teil einer SNICKERS®-Kampagne für einender meistverkauften Schokoriegel der Welt, die einen der größtenFußballspieler aller Zeiten zeigt.Ronaldo veröffentlichte heute früh erstmals den Werbespot aufseinen sozialen Medienprofilen. Darin werden zunächst argentinischeFans gezeigt, die ein Fußballspiel im Fernsehen verfolgen. Zurallseitigen Überraschung sieht man Ronaldo unter ihnen, der das Teamebenfalls anfeuert. Als er die Verwirrung der anwesenden Personenbemerkt, isst er seinen SNICKERS®-Riegel, um seinen Hunger zustillen. Danach ist er wieder ganz der Alte und stocksauer darüber,was um ihn herum geschieht."Diese aufregende neue Kampagne zeigt den einzigartigen Sinn fürHumor der Marke SNICKERS® und betont zugleich unsere globalePlattform "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist". Der Werbespoterweckt eines unserer Hauptziele zum Leben: unseren Verbrauchernexklusive Erlebnisse nahezubringen und zu demonstrieren, warumSNICKERS® eine der weltweit beliebtesten Marken ist. Daher werden wirmehr als 50 SNICKERS®-Fans die unvergessliche Gelegenheit geben,Ronaldo persönlich zu treffen", sagt Oduvaldo Viana,Marketingdirektor bei Mars in Brasilien und Leiter dieses globalenProjekts.Die Kampagne beginnt diese Woche und läuft bis Ende Juli 2018. Fürdie Teilnahme sind die auf den Produktverpackungen angegebenen Codeszu registrieren. Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher über 18 ausüber 50 Ländern auf 4 Kontinenten: Amerika, Europa, Asien und Afrika.Die glücklichen Gewinner können im Oktober Ronaldo in Brasilienpersönlich treffen.Informationen zu Mars, IncorporatedMars, Incorporated ist ein Familienunternehmen im Privatbesitz,das auf eine mehr als 100-jährige Firmengeschichte zurückblickt undeinige der weltweit beliebtesten Marken führt, darunter M&M'S®,TWIX®, SNICKERS®, PEDIGREE®, EUKANUBA®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®,UNCLEBEN'S®, MASTERFOODS®, ORBIT®, EXTRA®, SKITTLES® und STARBURST®.Mit Sitz in McLean, Virginia erzielt Mars einen Umsatz von mehr als35 Milliarden USD aus den folgenden fünf Geschäftsfeldern: Petcare(Tiernahrung), Wrigley Confectionery (Schokolade, Kaugummi undBubblegum), Nahrungsmittel, Getränke und Symbioscience. Mehr als100.000 Mitarbeiter aus 80 Ländern arbeiten nach den folgenden fünfUnternehmensprinzipien: Qualität, Effizienz, Verantwortung,wechselseitiges Geben und Nehmen sowie Freiheit, wobei täglich darangearbeitet wird, die gegenseitigen Beziehungen zwischen allenBeteiligten ständig weiterzuentwickeln und ein Wachstum anzustreben,das das Unternehmen mit stolz füllt.Mehr Informationen zu Mars, Incorporated finden Sie aufwww.mars.com.Lesen Sie auch unsere Beiträge in den sozialen Medien: Facebook,Twitter, LinkedIn und YouTube.PressekontakteMars Brasil | In Presse Porter NovelliBruna Hakan (bruna.hakan@inpresspni.com.br)-(+ 55 11) 3323-1608Emilia Spirlandelli (emilia.spirlandelli@inpresspni.com.br)-(+ 55 11)3323-1620Original-Content von: Mars Incorporated, übermittelt durch news aktuell