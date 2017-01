Steht die Rallye bei Royal Dutch Shell vor dem Aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

nach einem katastrophalen Jahr 2015 folgte ein umso besseres 2016 für alle Aktionäre des Ölmultis Royal Dutch Shell. Zwar fiel die B-Aktie Anfang letzten Jahres noch auf ein Tief von 1.261p, setzte aber dann zu einer beindruckenden Kursrallye bis auf über 2.400p an. Ein sattes Plus von rund 90 Prozent! Ein Grund war natürlich die Erholung des Ölpreises. Aber auch der Fakt, dass Royal Dutch Shell im Vergleich zur Konkurrenz besser mit den niedrigen Ölpreisen zurechtkam und die Dividende stabil halten konnte, trug dazu bei. Aber rechtfertigt dies wirklich eine nahezu Verdopplung des Aktienkurses?

Shell so teuer wie vor dem großen Absturz

Der Blick auf den Langfristchart mahnt eher zur Vorsicht. Die Aktie notiert aktuell auf dem Niveau von November 2014, also vor dem Beginn des großen Kursverfalls. Damals stand aber auch der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent bei über 90 US-Dollar, aktuell notiert der Preis pro Barrel bei unter 60 US-Dollar. Allein anhand dieses einfachen Vergleiches wird deutlich, dass der Kursanstieg bei Royal Dutch Shell wohl etwas übertrieben sein könnte und die Gefahr einer Korrektur nicht unterschätzt werden sollte.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

